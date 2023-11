Južnoameriški derbi zaznamovali neredi in zmaga Argentine

Svetovni prvaki Argentinci so z zvezdnikom Lionelom Messijem dosegli pomembno zmago na zanje najbolj vročem gostovanju proti petkratnim svetovnim prvakom. Že pred tekmo so bile težave okrog stadiona zaradi spopadov navijačev, začetek tekme pa je bil prestavljen za pol ure, saj so se nemiri prenesli tudi na stadion. Brazilska policija je tako s pendreki preprečila vdor argentinskih navijačev v drug sektor stadiona.

Številni argentinski nogometaši, tudi Messi, so nato stekli do svojih navijačev in jih prosili, da se umirijo, vratar Emi Martinez pa je skušal celo preskočiti ograjo in se soočiti z brazilskim policistom. Nogometaši so nato odšli v slačilnico in se pozneje vrnili na igrišče. Tam se je tudi odvijala prava bitka s številnimi ostrimi starti in rumenimi kartoni. Rdečega je dobil brazilski rezervist Joelinton v 82. minuti, vsega 10 minut po vstopu v igro, ker je v obraz udaril Rodriga de Paula.