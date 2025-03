Argentina v kvalifikacijah za SP osramotila Brazilijo

Brazilska reprezentanca na gostovanjih pri Argentini ni slavila že več kot 15 let, so pa tokrat po 10 letih vendarle uspeli doseči zadetek. Domačini so hitro po začetku tekme dvakrat zabili, pod zadetka sta se podpisala Julian Alvarez in Enzo Fernandez. Zaostanek gostov je nato znižal Matheus Cunha, še pred odhodom na odmor pa je za novo prednost dveh golov poskrbel Alexis Mac Allister. Končni izid je v drugem polčasu postavil Giuliano Simeone. "Če bi igral še Lionel Messi, bi mogoče zabili še dva ali tri gole več," je po tekmi nasprotnike zbodel Alvarez.

Brazilija je prvič v zgodovini na tekmi kvalifikacij za svetovno prvenstvo prejela več kot tri zadetke, obenem pa njihov izkupiček nedavnih obračunov proti Argentini zdaj izgleda še slabše. Brazilci na zadnjih petih medsebojnih tekmah niso vknjižili niti ene zmage, zabili so le en gol, prejeli pa so jih kar sedem. "Igrali smo zelo slabo, Argentina pa je bila ob pomoči navijačev odlična. To se ne sme dogajati. Moramo se izboljšati, saj je do svetovnega prvenstva le še eno leto," je po porazu povedal Vinicius Junior, ki je bil v nogometnem smislu tokrat povsem neviden.