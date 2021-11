Argentina vse bližje SP, Urugvaj v velikih težavah

Angel di Maria je na drugi strani River Plate, ki loči Buenos Aires od Montvidea, tekmo začel tudi kot kapetan Argentine, saj je prvi zvezdnik ekipe Lionel Messi (oba Paris St. Germain) zaradi lažje poškodbe tekmo začel na klopi in odigral le 15 minut drugega polčasa.

Že v petek se je na SP uvrstila Brazilija, ki je v kvalifikacijah še vedno brez poraza in ima po 12 tekmah 34 točk, Argentina jih je zbrala 28 in jo bodo tekmeci težko ulovili. Tretji Ekvador jih je osvojil 20, Čile, Kolumbija in Urugvaj pa po 16.

Prav med temi ekipami se obeta ogorčen boj za Katar 2022, saj se na SP neposredno uvrstijo najboljše štiri reprezentance iz Južne Amerike, peto pa čakajo dodatne kvalifikacije. Argentino in Brazilijo v nadaljevanju čaka boj za prestiž. Najpomembnejši bo medsebojni obračun 16. novembra v San Juanu.

Ob tem ne gre spregledati, da sta prav ti dve ekipi odigrali tekmo manj od tekmecev, saj so brazilske oblasti septembrsko temo v Sao Paulu prekinile. Zdravstvena služba Anvisa je posredovala zaradi trojice Argentincev, ki igrajo za angleške klube in so domnevno kršili protikoronske ukrepe v državi.