Argentina z dvojčkom Messija do zmage proti Hondurasu

Petkratni svetovni prvaki, v igri so bili tudi zvezdniki na čelu z Neymarjem, tako uspešno nadaljujejo priprave na svetovno prvenstvo konec leta v Katarju. V kvalifikacijah za SP 2022 so bili neporaženi. Edini poraz na turnirjih so Brazilci po izpadu v četrtfinalu SP leta 2018 v Rusiji, ko so jih izločili Belgijci, doživeli le še lani v finalu pokala Amerike, ko jih je premagala Argentina.