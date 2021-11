Argentina z remijem proti Braziliji do vstopnice v Katar

Nogometaši Argentine so naslednji, ki so si zagotovili nastop na svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022. Lionel Messi in soigralci so v San Juanu v južnoameriškem derbiju igrali 0:0 z že uvrščeno Brazilijo, kar je bilo ob porazih Čila in Urugvaja dovolj za potrditev odhoda v Katar.

Čile, pri katerem je bil že v 14. minuti izključen Arturo Vidal, je doma izgubil proti Ekvadorju z 0:2, Urugvaj pa je izgubil proti Boliviji z 0:3. Argentinci so tako zaokrožili uspešno leto, v katerem so poleti 15. osvojili južnoameriško prvenstvo, ko so na stadionu Maracana v Rio de Janeiru v finalu ugnali prav tokratnega tekmeca. "Če analiziramo to leto, je bilo čudovito. Vse je bilo popolno," je dejal Rodrigo De Paul. icon-expand Rodrigo De Paul FOTO: AP Argentina je na tokratni tekmi, ki ni bila posebej razburljiva (nekaj pozornosti je dobil udarec Nicolasa Otamendija s komolcem v obraz Raphinhe, ko ni dobil rdečega kartona, čeprav je Brazilec potreboval pet šivov), spet imela v svojih vrstah Lionela Messija, medtem ko je Neymar manjkal pri Braziliji. Najbližje zadetku je bil Fred, ki je oplazil prečko v drugem polčasu. icon-expand Messi je odigral celo tekmo, medtem ko je Neymarja nadomeščal Vinicius Junior FOTO: AP Brazilija (35 točk) ostaja prva na lestvici, ima šest točk več kot Argentina, s tekmo več sledita Ekvador (23) in Kolumbija (17), ki je igrala 0:0 s Paragvajem. Urugvaj, dvakratni svetovni prvak, je šele sedmi po porazu proti Boliviji, ki je od 74. minute igrala z igralcem manj, a ima le točko zaostanka za četrtim mestom, ki še neposredno vodi na SP. Petouvrščeni Peru je z 2:1 zmagal v Venezueli. Na SP so tako ob Argentini, Braziliji in gostitelju Katarju za zdaj uvrščene še Anglija, Švica, Danska, Nemčija, Francija, Belgija, Hrvaška, Španija, Srbija in Nizozemska.