Messija ne bo na olimpijskih igrah, bosta pa Otamendi in Alvarez

Selektor Javier Mascherano je imenoval ekipo 18 igralcev za OI. Dobitnica zlate medalje v letih 2004 in 2008 Argentina bo v skupinskem delu igrala proti Maroku, Iraku in Ukrajini.

Branilcu Benfice Nicolasu Otamendiju in napadalcu Manchester Cityja Julianu Alvarezu sta se kot dobitnika zlate medalje na svetovnem prvenstvu v Katarju pridružila še vratar Ajaxa Geronimo Rulli ter napadalec Botafoga Thiago Almada.

Lionel Messi je bil del olimpijske ekipe leta 2008, a tokrat ne bo igral. Kot razlog za odpoved je 37-letni zvezdnik navedel velike obremenitve v zadnjem obdobju.

Olimpijski turnir je uradno dogodek za nogometaše, mlajše od 23 let, vendar ima lahko vsaka ekipa v ekipi tri starejše igralce. V primeru Argentine so to Otamendi, Alvarez in Rulli, ki trenutno tudi zastopajo državo na turnirju Copa America.

Seleccion je s skupinskim delom opravil brezmadežno, ugnali so Kanado (2:0), Čile (1:0) in Peru (2:0). V četrtfinalu jih čaka Ekvador.

Seznam nogometašev za olimpijske igre sestavljajo:

- vratarja: Leandro Brey (Boca Juniors), Geronimo Rulli (Ajax)

- branilci: Marco Di Cesare (Racing Club), Julio Soler (Lanus), Joaquin Garcia (Velez Sarsfield), Gonzalo Lujan (San Lorenzo), Nicolas Otamendi (Benfica), Bruno Amione (Santos Laguna)

- vezisti: Ezequiel Fernandez (Boca Juniors), Santiago Hezze (Olympiakos), Cristian Medina (Boca Juniors), Kevin Zenon (Boca Juniors)

- napadalci: Giuliano Simeone (Atletico Madrid), Luciano Gondou (Argentinos Juniors), Thiago Almada (Botafogo), Claudio Echeveri (River Plate), Julian Alvarez (Manchester City), Lucas Beltran (Fiorentina)