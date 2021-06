Argentinci in Čilenci do prvih zmag, na Copi Americi 65 pozitivnih primerov

Za argentinsko zmago, ki je nazadnje v celinskem tekmovanju slavila davnega leta 1993, je po podaji prvega zvezdnika Lionela Messija prvi reprezentančni gol dosegel Guido Rodriguez v 13. minuti, na obračunu med Čilom in Bolivijo pa je bil mož odločitve Ben Brereton , ki je zadel v deseti minuti. V skupini A sta Argentina in Čile, ki sta se v uvodnem medsebojnem obračunu razšla z neodločenim izidom 1:1, zbrala po štiri točke, Paragvaj jih ima tri, Urugvaj in Bolivija pa sta brez njih.

Doslej 65 pozitivnih primerov

Na južnoameriškem prvenstvu v nogometu v Braziliji je zadnji podatek okužb med udeleženci 65. To številko so prireditelji tekmovanja potrdili v petek zvečer, potem ko je bilo na začetku Cope Americe okuženih 52 igralcev in spremljevalcev. Vodstvo tekmovanja je sporočilo, da so od 10. junija opravili skupno 5458 testov, med temi je bilo 65 pozitivnih. Od pozitivnih pa je 46 članov osebja in 19 aktivnih udeležencev tekmovanja. Južnoameriška nogometna zveza (Conmebol) sicer izvaja stroge ukrepe, na tekmovanju tudi ni gledalcev. Poleg tega se o nadaljnjih ukrepih sproti dogovarjajo z brazilskimi zdravstvenimi oblastmi.

Tekmovanje so v zadnjem hipu preselili v Brazilijo, potem ko bi ga morali po prvotnih načrtih gostiti Argentina in Kolumbija. Selitve sicer v Braziliji mnogi niso sprejeli z navdušenjem, saj je v državi visoka stopnja okuženosti in se stežka borijo s pandemijo.