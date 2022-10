Argentinci in Parižani si lahko oddahnejo: Messi ni poškodovan

Navijačem PSG-ja in argentinske reprezentance je zastal dih, ko je Lionel Messi proti Benfici igrišče zapustil v 81. minuti. Številni so se čudili nad potezo trenerja Parižanov Christopha Galtierja, ki je razpoloženega Argentinca z igrišča umaknil pri izidu 1:1, a francoski strokovnjak je kasneje pojasnil, kaj je bil razlog za nepričakovano zamenjavo. Messija je ob napornem ritmu tekem, ki bo vrhunec dosegel s svetovnim prvenstvom v novembru in decembru, želel nekoliko odpočiti.

