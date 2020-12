Objavili nove dokumente: Maradonov zdravnik pod še večjim pritiskom

Sodeč po dokumentih, ki jih je objavila televizija TN, je bil nevrolog dr. Leopoldo Luquetisti, ki je družini predlagal, da Diego Maradonazdravljenje nadaljuje v domači oskrbi, potem ko je v zasebni kliniki prestal operacijo možganskega strdka. Skupaj s psihiatrinjo in v dogovoru s kliniko Olivos ter ob privolitvi hčerk Dalme, Gianninein Janeje podjetje Swiss Medical, na katerega so s prstom kazali nekateri v argentinskih medijih, priskrbelo le osebje, njihove predloge pa je Luque skupaj z družino pokojnika zavrnil.

"Ekipa zdravnikov, ki bo zdravila gospoda Diego Maradono (dr. Leopoldo Luque in dr. Agustina Cosachow), je družini predlagala, slednja pa je to sprejela, nadzor in zdravniško oskrbo na domu pacienta, od Swiss Medical pa zahteva neprekinjeno oskrbo ter dnevno zdravniško asistenco in delovnega terapevta,"piše v dokumentu.

Kaj bo povedal odvetnik psihiatrinje?

V naslednjih odstavkih je tudi razvidno, da je družina zavrnila predlog Swiss Medicala o nadaljevanju psihiatričnega zdravljenja in rehabilitacije (odvajanje od alkohola) v rehabilitacijskem centru, kjer bi za Maradono skrbela ekipa psihologov.

Argentinska javnost zdaj čaka še na potezo odvetnika psihiatrinje, dr. Agustine Cosachow, potem ko so ordinacijo in hišo dr. Luqueja, ki mu očitajo nenaklepni uboj, v nedeljo v San Isidru na obrobju Buenos Airesa preiskali kriminalisti. Dr. Luque se je v javnosti že odzval s čustvenimi izjavami, rekoč, da je "kriv le tega", da je imel pacienta "rad", in da je zanj skrbel ter se trudil izboljšati njegovo življenje "vse do zadnjega".

Luqueja so začeli preiskovati po pričanju Maradonovih hčera, sam pa je izpostavil, da bi moral pokojni 60-letnik rehabilitacijo nadaljevati v strokovni ustanovi. Vsaj zaenkrat se zdi, da mu dokumenti ne pritrjujejo.