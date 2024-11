Argentinci ugnali Peru, remi Brazilije, Ekvadorci še naprej mislijo 'resno'

Nogometaši Argentine so v 12. krogu južnoameriških kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu leta 2026 ugnali Peru z 1:0 in še naprej zanesljivo zasedajo vrh lestvice. Pet točk zaostaja Urugvaj, ki je v gosteh remiziral proti Braziliji z 1:1. Argentinci so niz neporaženosti proti Peruju podaljšali na 18 tekem. Peru je zadnji uradni obračun proti aktualnim svetovnim prvakom dobil pred 27 leti.

Tokrat je po porazu v 11. krogu proti Paragvaju (1:2) za tri točke in povišanje vodstva na vrhu lestvice zadostoval zadetek Lautara Martineza v 55. minuti, podajo je prispeval kapetan Lionel Messi. Ta je pred tekmo izvedel, da je njegov rojak Gerardo Martino po slabem nastopu v končnici ameriške lige MLS odstopil z mesta glavnega trenerja Inter Miamija, kjer igra 37-letni zvezdnik argentinske zasedbe. Argentina ima šest krogov pred koncem kvalifikacij 25 točk oziroma pet več od Urugvaja. Šest točk zaostajata Ekvador in Kolumbija, medtem ko so Brazilci po novem peti z 18, Paragvaj pa šesti s 17 točkami.

Brazilci so še drugič zapovrstjo remizirali. Po Venezueli v gosteh so se tudi tokrat s tekmecem razšli z 1:1. Urugvaj je povedel v 55. minuti, ko je bil natančen Federico Valverde, sedem minut kasneje pa je izenačil Gerson za delitev točk. Ekvador, ki so mu zaradi birokratskih težav odvzeli tri točke, je s šesto zmago v kvalifikacijah kljub temu napredoval na tretje mesto. Edini zadetek na tekmi je v gosteh proti Kolumbiji, ki je zdrsnila na četrto mesto, dosegel Enner Valencia v sedmi minuti. Ekvador je od 34. minute igral z desetimi, potem ko je neposredni rdeči karton dosegel Pedro Hincapie.

Največ golov je padlo na tekmi Čile - Venezuela. Domačini so jo dobili s 4:2 in dosegli šele drugo zmago v teh kvalifikacijah ter se izognili dnu lestvice. Lucas Cepeda je za Čile dosegel zadnja gola, Venezuela pa je na tekmi dvakrat vodila, a ni zdržala pritiska domačih. Že dan prej sta se v El Altu pomerila domača Bolivija in Paragvaj ter se razšla brez zmagovalca (2:2). Paragvaj na lestvici ohranja štiri točke naskoka pred sedmo Bolivijo. To mesto bo sicer ob koncu vodilo v dodatne kvalifikacije za nastop na SP. Izidi, 12. krog:

Bolivija - Paragvaj 2:2 (1:0)



Kolumbija - Ekvador 0:1 (0:1) Argentina - Peru 1:0 (0:0) Čile - Venezuela 4:2 (3:2) Brazilija - Urugvaj 1:1 (0:0