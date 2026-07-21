Argentinci v okrnjeni zasedbi pozdravili navijače

Uradni sprejem na letališču je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa organizirala vlada, ki pa tja ni poslala visokih političnih predstavnikov. Predsednik Javier Milei je že pred tem dejal, da politika ne sme ugrabiti nogometnega praznovanja.
Nadaljnjih uradnih praznovanj ni bilo. Nogometaši so se vkrcali na avtobus, ob poti pa so jih pozdravili številni navijači. Odpadel je tudi napovedan državni praznik, ki ga je Milei ob porazu v finalu pogojeval z željami igralcev in trenerskega štaba, a po poročanju lokalnih medijev ne eni ne drugi po porazu niso bili v prazničnem razpoloženju.
Argentinska nogometna zveza je že pred vrnitvijo v domovino sporočila, da bo več igralcev neposredno iz ZDA odpotovalo na različne destinacije, ali na dopust ali pa se bodo vrnili h klubskim obveznostim. Med njimi poleg Lionela Messija še Enzo Fernandez, Lautaro Martinez, Julian Alvarez in Rodrigo De Paul.
Argentina je nedeljski finale proti Španiji izgubila z 0:1, mednarodni mediji pa so bili do svetovnih prvakov izpred štirih let kritični predvsem zaradi številnih prekrškov in slabega športnega vedenja.
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