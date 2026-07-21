Argentinci v okrnjeni zasedbi pozdravili navijače

Uradni sprejem na letališču je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa organizirala vlada, ki pa tja ni poslala visokih političnih predstavnikov. Predsednik Javier Milei je že pred tem dejal, da politika ne sme ugrabiti nogometnega praznovanja.

Nadaljnjih uradnih praznovanj ni bilo. Nogometaši so se vkrcali na avtobus, ob poti pa so jih pozdravili številni navijači. Odpadel je tudi napovedan državni praznik, ki ga je Milei ob porazu v finalu pogojeval z željami igralcev in trenerskega štaba, a po poročanju lokalnih medijev ne eni ne drugi po porazu niso bili v prazničnem razpoloženju.