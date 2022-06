Argentinci v prestižnem obračunu ugnali Italijane

Nogometaši Argentine so zmagovalci prestižnega obračuna med prvakoma Evrope in Južne Amerike. V tekmi, ki so jo poimenovali Finalissima, v Londonu premagali Italijo s 3:0 (2:0).

Nogometni zvezi Evrope (Uefa) in Južne Amerike (Conmebol) sta s tem dvobojem obudili kar 29 let dolgo prekinjeno tradicijo medsebojnih obračunov prvakov obeh celin. V novi izdaji sta se pomerila zadnja prvaka, Argentina, ki je proti Braziliji dobila Copo Americo leta 2021, in Italija, ki je prav tako lani slavila na Euru z imenom 2020. Pri Italiji je s simboličnim slovesom od reprezentančnega dresa na istem prizorišču, kjer je njegova ekipa dosegla zadnji uspeh (finale EP, kjer je Italija po enajstmetrovkah premagala Anglijo, je bil lani na Wembleyju) z odigranim prvim polčasom, kar je bil njegov 117. nastop, izstopal tudi Giorgio Chiellini. icon-expand Paulo Dybala je poskrbel za piko na i visoki zmagi argentinske izbrane vrste proti Italiji (3:0). FOTO: AP A italijanski tekmeci se niso ozirali na čustveno plat tekme za Chiellinja; za vodstvo je v 28. minuti poskrbel Lautaro Martinez, vodstvo modro-belih je v sodnikovem dodatku prvega dela povišal Angel Di Maria. V nadaljevanju Italija pred več kot 87.000 navijači ni popravila vtisa iz prvega polčasa, Argentina je bila precej boljši tekmec in ni dovolila priložnosti za znižanje izida. V izdihljajih tekme pa je Paulo Dybala po podaji prvega zvezdnika južnoameriške zasedbe Lionela Messija postavil še piko na i za končno visoko zmago s 3:0. Do te tekme sta evropski in južnoameriški prvak igrala dva podobna dvoboja. Leta 1985 je Francija v Parizu premagal Urugvaj z 2:0, leta 1993 pa Argentina v Mar del Plati po enajstmetrovkah Dansko. Finalissima, izid:

Argentina - Italija 3:0 (2:0)

Martinez 28., Di Maria 45., Dybala 89.