Argentinci vračajo udarec, zbirajo podpise, da Francija neha jokati

Uporabniki platforme Change.org, na kateri Argentinci zbirajo podpise, so zapisali, da je preteklo že dovolj vode, da Francozi priznajo Argentini naslov svetovnega prvaka.

Zamisel argentinskega navijača Valentina Gomeza je v nekaj urah na spletu s podpisi podprlo že 30.000 ljudi, želja avtorja in večine udeležencev akcije pa je, da Argentina čim prej zbere pol milijona podpisov in tako tudi v elementu porazi Francijo, poročajo argentinski mediji, med njimi La Capital.

V Franciji najbolj zamerijo sodniku Szymonu Marciniaku , češ, "da se je prodal" in "da je Argentini podaril strel z bele točke."

"Če ne bi bilo Kyliana Mbappeja , ne bi prišli niti do enajstmetrovk," se glasi en od komentarjev.

Argentina je na stadionu Lusail v Katarju šele po izvajanju enajstmetrovk premagala Francijo in osvojila naslov svetovnega prvaka. Po 90 minutah je bilo neodločeno 2:2, po podaljšku 3:3, po enajstmetrovkah pa so albicelesti zmagali s 4:2. Francija je osvojila drugo mesto in ni ubranila naslova svetovnega prvaka iz Rusija leta 2018.