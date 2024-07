Argentinci z golom junaka Martineza ubranili pokal Amerike

Lautaro Martinez je v igro vstopil s klopi v podaljšku, Juliana Alvareza je zamenjal v 97. minuti ter zadel peti gol na turnirju, s katerim je bil najboljši strelec. Zagotovil je, da je pred tem poškodovani kapetan in zvezdnik Lionel Messi dvignil še tretjo zaporedno lovoriko v prav toliko finalih od leta 2021.

S svojim 16. naslovom na Copi Americi so Argentinci edini rekorderji, s prvim naslovom po 28 letih so pred tremi leti dohiteli Urugvaj. Kolumbija je ostala pri v svoji edini lovoriki iz leta 2001. Dan prej je Urugvaj po enajstmetrovkah v tekmi za tretje mesto slavil s 4:3 proti Kanadi. Finalna tekma se je po incidentih pred stadionom Hard Rock začela z več kot uro in dvajsetimi minutami zamude. Začetek je bil kaotičen ob vhodih na stadion, pri čemer so organizatorji krivili navijače, ker so poskušali vstopiti brez vstopnic, medtem ko so navijači za to okrivili pomanjkljiv vstopni sistem na prizorišču.

Prizori so bili zaskrbljujoči, saj so nekateri navijači potrebovali zdravniško pomoč, toda po odločitvi, da nenadoma odprejo vrata, brez preverjanja tistih, ki vstopajo, so v veliki meri rešili razmere in tekma se je končno začela. Predvsem argentinski navijači so v 64. minuti tekme doživeli šok, saj se je poškodoval Messi, ki ni mogel nadaljevati tekme. Po teku na sredini igrišča, ko ga nihče ni oviral, se je ulegel na igrišče in se držal za desno stegno.