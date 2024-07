Argentinci z rasističnim slavjem razburili francoske nogometaše in zvezo

Nogometna zveza Francije (FFF) bo vložila uradno pritožbo pri Mednarodni nogometni zvezi zaradi rasizma in diskriminacije ob slavju Argentincev nad Kolumbijo (1:0) in osvojenem južnoameriškem nogometnem prvenstvu, predsednika FFF Philippa Dialla povzemajo agencije.

OGLAS

Zgodba ni nova in se vleče vse od SP 2022, ko so argentinski navijači peli pesmi, s katerimi so žalili temnopolte francoske nogometaše. Tokrat pa so rasistične pesmi peli kar nogometaši argentinske reprezentance. V javnosti se je pojavil video, ki ga je na Instagramu objavil vezni nogometaši Argentine Enzo Fernandez. Ta jasno kaže, da tudi nogometaši na avtobusu pojejo rasistične pesmi, uperjene tudi zoper francoske reprezentante z afriškimi koreninami, posebej Kyliana Mbappeja, poroča agencija AP. Kot prvi se je na video odzval francoski reprezentant in Fernandezov soigralec pri Chelseaju Wesley Fofana, ki je delil vsebino na svojih socialnih omrežjih in jo označil za "nebrzdan rasizem". Za francoskim branilcem je svoje mnenje o videu izrazilo še nekaj francoskih nogometašev, vsi francoski člani Chelseaja pa naj bi s Fernandezom že prekinili stike na Instagramu.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Fernandez se je za svoje dejanje že opravičil na družbenih omrežjih, kjer je zapisal, da ga je "ponesla evforija ob slavju po zmagi na Copi Americi".

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

"Glede na težo teh šokantnih izjav, ki nasprotujejo vrednotam športa in človekovim pravicam, se je predsednik FFF odločil, da bo neposredno nagovoril svojega argentinskega kolega in vložil pritožbo na Fifi," so zapisali na FFF. Diallo je v prvem odzivu že ostro obsodil rasistične in diskriminatorne izjave na račun francoskih reprezentantov.

Kot še pišejo pri AP, gre za iste pesmi, ki so jih pred dvema letoma pred finalom SP v Katarju med Argentino in Francijo (4:2 po enajstmetrovkah) peli argentinski navijači.

Francoska ministrica za šport Amelie Oudea-Castera pa je na platformi X zapisala: "Usmiljenja vredno. Gre za dejanje, ki je nesprejemljivo, posebej, ko se ponavlja." Predsednik Fife Gianni Infantino je poudaril ničelno toleranco Fife do rasizma in že maja oblikoval delovno skupino, ki bdi nad tovrstnimi ekscesi. Na incident se je že odzval klub Fernandeza in Fofanaja Chelsea, ki je v uradni izjavi za javnost zapisal: "Za nogometni klub Chelsea so vse oblike diskriminatornega vedenja popolnoma nesprejemljive. Ponosni smo, da smo raznolik in vključujoč klub, v katerem se ljudje iz vseh kultur, skupnosti in identitet počutijo dobrodošli."