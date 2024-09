Argentinec na klopi ameriške reprezentance

Američani so brez selektorja, odkar je tamkajšnja zveza (USMNT) odpustila Gregga Berhalterja po izpadu v skupinskem delu južnoameriškega prvenstva.

Mauricio Pochettino doslej še nikoli ni bil selektor katere od nacionalnih reprezentanc, nase pa je opozoril predvsem z vodenjem španskega Espanyola, Southamptona in Tottenhama med letoma 2009 in 2019. Nato je bil nekaj let še na čelu Paris Saint-Germaina in nazadnje Chelseaja, kjer pa se ni proslavil. Od londonskih modrih se je poslovil po koncu prejšnje sezone, otoški mediji pa so namigovali, da bo prevzel vodenje angleške reprezentance po odhodu Garetha Southgata. Vodenje Anglije je sicer pred kratkim prevzel Lee Carsley.