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Nogomet

Argentinske ovacije v poklon Messiju prekinjajo tekme

Buenos Aires, 03. 09. 2026 09.08 pred 57 minutami 2 min branja 2

Avtor:
STA S.Z.
Lionel Messi je na obračunu z Egiptom zabil izenačujoči gol za 2:2.

Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki je Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10. minuti in s stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek k reprezentanci, poroča poljska agencija PAP.

Slavni nogometaš je v ponedeljek napovedal slovo od igranja za izbrano vrsto in v domovini je Lionel Messi pravo pravcato božanstvo. Argentinci se mu bodo za zasluge v reprezentanci poklonili z aplavzom med tekmami domačega prvenstva.

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Pobuda je del številnih poklonov nogometašu, odkar je Messi sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Soigralci, klubi in različne ustanove v argentinskem in svetovnem nogometu so že izrazili hvaležnost bržkone največjemu igralcu v zgodovini tega športa.

V argentinski zvezi so klubom, vključno z ženskimi ekipami, naročili, naj na velikih zaslonih na stadionih predvajajo posebej pripravljen videoposnetek v čast 39-letniku, ki pa še naprej igra za ameriški klub Inter Miami v ligi MLS.

Lionel Messi v dresu Argentine
Lionel Messi v dresu Argentine
FOTO: Sofascore.com

"Deseta minuta bo veliko več kot le minuta. To bo trenutek, ko se bo argentinski nogomet ustavil in se ozrl nazaj, se spomnil vsega, kar je Messi dal reprezentanci. Poklonili se bomo dresu, ki je imel posebnega lastnika. Ko bo ura odbila deseto minuto, se bo žoga ustavila, da bodo vsi vedeli, za koga se bomo dvignili s sedežev in koga bomo počastili – Messija," so sporočili iz argentinske nogometne zveze.

Nogometaš, rojen v Rosariu, je v dresu sinjemodrih nosil številko 10. Med njegove največje dosežke z reprezentanco sodijo naslovi na južnoameriških prvenstvih Copa America v letih 2021 in 2024, zmaga na finalissimi leta 2022 in naslov svetovnega prvaka leta 2022 v Katarju. Messi je za reprezentanco odigral 207 tekem in dosegel 125 golov. Ob svoji upokojitvi je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek s svojo statistiko svetovnih prvenstev, ki je sprovociral predvsem navijače Cristiana Ronalda.

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KOMENTARJI2

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Da se mene pita..
03. 09. 2026 10.17
Argentinski fuzbalerji z Mesijem na čelu,so poden od podna.
Odgovori
+1
1 0
NoriSušan
03. 09. 2026 09.22
Najbolši vseh časov z veliko prednostjo in z razlogom.
Odgovori
+5
6 1
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