Argentinske ovacije v poklon Messiju prekinjajo tekme

Slavni nogometaš je v ponedeljek napovedal slovo od igranja za izbrano vrsto in v domovini je Lionel Messi pravo pravcato božanstvo. Argentinci se mu bodo za zasluge v reprezentanci poklonili z aplavzom med tekmami domačega prvenstva.

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Pobuda je del številnih poklonov nogometašu, odkar je Messi sporočil, da ne bo več igral za reprezentanco. Soigralci, klubi in različne ustanove v argentinskem in svetovnem nogometu so že izrazili hvaležnost bržkone največjemu igralcu v zgodovini tega športa. V argentinski zvezi so klubom, vključno z ženskimi ekipami, naročili, naj na velikih zaslonih na stadionih predvajajo posebej pripravljen videoposnetek v čast 39-letniku, ki pa še naprej igra za ameriški klub Inter Miami v ligi MLS.

Lionel Messi v dresu Argentine FOTO: Sofascore.com

"Deseta minuta bo veliko več kot le minuta. To bo trenutek, ko se bo argentinski nogomet ustavil in se ozrl nazaj, se spomnil vsega, kar je Messi dal reprezentanci. Poklonili se bomo dresu, ki je imel posebnega lastnika. Ko bo ura odbila deseto minuto, se bo žoga ustavila, da bodo vsi vedeli, za koga se bomo dvignili s sedežev in koga bomo počastili – Messija," so sporočili iz argentinske nogometne zveze. Nogometaš, rojen v Rosariu, je v dresu sinjemodrih nosil številko 10. Med njegove največje dosežke z reprezentanco sodijo naslovi na južnoameriških prvenstvih Copa America v letih 2021 in 2024, zmaga na finalissimi leta 2022 in naslov svetovnega prvaka leta 2022 v Katarju. Messi je za reprezentanco odigral 207 tekem in dosegel 125 golov. Ob svoji upokojitvi je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek s svojo statistiko svetovnih prvenstev, ki je sprovociral predvsem navijače Cristiana Ronalda.