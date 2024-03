Argentinskemu zvezdniku v rodnem mestu grozijo s smrtjo

V Rosariu se že vrsto let soočajo s problemom porasta kriminala in trgovine z drogo, slednje pa je Angel Di Maria večkrat javno obsodil, nazadnje pred nekaj dnevi. "V Rosariu živijo moji starši in sestri. Stvari, ki se tam dogajajo, me zelo motijo."

Člani tamkajšnjih tolp posledično do argentinskega nogometnega zvezdnika ne gojijo pozitivnih čustev, svojo jezo pa so na neprimeren način izrazili s sporočilom, ki so ga pustili na avtomobilu njegovega očeta. "Povej svojemu sinu, naj se ne vrača v Rosario. Če se vrne, bomo ubili nekoga izmed njegovih sorodnikov. Niti Maximiliano Pullaro (guverner Santa Feja op. a.) ga ne bo mogel rešiti. Za seboj ne puščamo koščkov papirja, ampak mrtve ljudi."

Odkar se je začel Pullaro boriti proti narkoterorizmu, so začele smrtne grožnje v mestu naraščati. Guverner Santa Feja tako ostaja edini član svoje družine, ki še zmeraj živi na tem območju, sorodniki pa so provinco zaradi varnostnih razlogov zapustili.