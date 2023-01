Argentinski junak SP razbesnel navijače svojega kluba: 'Pojdi k vragu'

Za Fernandeza naj bi se po svetovnem prvenstvu močno ogreli pri Liverpoolu in Chelseaju, pri Benfici pa v zameno zanj zahtevajo vrtoglavih 120 milijonov evrov. Po obnašanju nadarjenega vezista pa se zdi, da si tudi sam želi zapustiti portugalsko prestolnico. "Če bi jaz odločal, Enzo nikoli več ne bi zaigral za Benfico. Za klub, ki mu je omogočil, da je sploh prišel do svetovnega prvenstva in Lige prvakov. Zbudi se, fant. Zgleduj se po Salviu in Aimarju," se je glasil še eden od besnih komentarjev navijačev Benfice.

Poraz Benfice proti Bragi je bil njen sploh prvi v tej sezoni portugalskega prvenstva. Orli imajo trenutno 12 zmag in remi ter ugodnih pet točk prednost pred drugim Portom. Naslednja tekma jih čaka v petek, ko bodo doma gostili Portimonense. Veliko vprašanje je, ali bo na njej Fernandez sploh v kadru.