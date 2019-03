Argentinski navijači spet razočarali: z vrelo vodo nad sodnico

"Začutila sem, da so me po hrbtu polili z vročo tekočino. Takoj sem poklicala glavnega sodnika in ga prosila, da me polijejo z mrzlo vodo, da bi me nehalo peči. Želeli so odpovedati tekmo, a smo se dogovorili in jo dokončali,"je izjavo sodnice prenesel Telesol Diario.

'Ne bom se vdala'

Vse skupaj se je začelo pri izidu 1 : 0 za domačo ekipo, katere navijači so ostro protestirali zaradi odločitve v korist gostov, ki jo je glavnemu sodniku pomagal sprejeti pomočnik z druge strani igrišča.

"V bolnišnici mi je zdravnik rekel, da gre za hujšo opeklino in da se bom morala paziti," je še dodala Pazova."Ni pomembno, ali si ženska ali moški, ko te napadejo. Takšni dogodki se ne bi smeli zgoditi v nobenem pogledu. Zaradi tega se ne bom vdala. Nadaljevala bom. V nogometu je ženskam zelo težko in ne bom popustila pritisku. Rada bi bila delegirana že za naslednji konec tedna,"ostaja pozitivna.

Predsednik tekmovanja Alberto Platero si je zaželel, da bodo navijači "dobili kazen, ki si jo zaslužijo", dodal pa je, da so "dogodki prestopili nogometne okvirje". Spregovoril je tudi predsednik domače ekipe Marquesado Jose Mengual.

"Pravijo, da je bila plastenka vode na tribuni, da ni šlo za vrelo vodo. Nisem videl opeklin, obiskal sem jo in ničesar nam ni pokazala. Ne želim braniti navijačev, ki so, kakršni so," je za radio AM 1020 povedal Mengual. "Če se nameravajo vesti grdo, naj ne pridejo na stadion, ne strinjam se s tem, kar so storili, želimo jih ustaviti in se z njimi pogovoriti. Zdaj bom stopil v kontakt z Rosano Paz in se pozanimal, kako se počuti in kako bi lahko sodelovali."