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Nogomet

Argentinski nogometaš v potresu izgubil ženo in oba otroka

Playa Grande, 28. 06. 2026 19.08 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Lucas Trejo in njegova družina

Venezuela je že več dni zavita v črno. Močni potresti so terjali 1500 smrtnih žrtev. Med njimi so tudi žena in oba otroka argentinskega nogometaša Lucasa Treja. Do tragičnega spoznanja so reševalci prišli po 74 urah iskanja in upanja. Trejo trenutno brani barve venezuelskega drugoligaša Maritima.

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Uničujoči potresi v Venezueli, ki so dosegli tudi magnitudo 7,5 po Richterjevi lestvici, so popolnoma ohromili življenja Venezuelcev. Pred tremi dnevi je Lucas Trejo sporočil, da so pod ruševinami tudi njegova žena in oba otroka. Po 74 urah iskanja je zgodba na žalost dobila najbolj tragičen možen epilog. Po poročanju net.hr je venezuelski drugoligaš potrdil tragično izgubo življenja: "Po 74-urnem iskanju so bili najdeni mrtvi. V tem najbolj tragičnem trenutku prosimo za spoštovanje zasebnosti igralca ter njegove družine," so zapisali.

Pred tremi dnevi je Trejo na svojih družbenih omrežjih razkril, da pogreša svojo družino: "Naša stavba v Playa Grande se je porušila. Nimam nobenih informacij o svoji družini. Prosim, molite zanje in delite to sporočilo, če jih je kdo videl," je zapisal 38-letni branilec, ki pa je danes prejel najslabše možne novice.

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