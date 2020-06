Argentinec zamudil na trening in se branil: Ugrabili so me vesoljci

Guillermo Marino in Gustavo Lorenzetti sta skupaj igrala za čilski Universidad med letoma 2011 in 2013, ko je bil trener kasnejši čilski in argentinski selektor Jorge Sampaoli. Skupaj so osvojili tri državne in en južnoameriški naslov (pokal Sudamericana), v ozadju pa se je očitno dogajalo marsikaj zanimivega. Zdaj 39-letni Marino, ki je kariero sklenil leta 2015, naj bi ob igranju za Universidad srečal tudi Nezemljane, zaradi katerih je zamudil trening. A Lorenzetti, ki je z mediji šele zdaj delil to zgodbo, opozarja, da svojemu prijatelju verjame in k preiskavi poziva tudi program Discovery Channel.

"Guillermo je prijatelj, ki mi ga je dal nogomet, tako kot velja za Matija Rodrigueza," je za Lado B povedal Lorenzetti, ki se spominja, kako mu je Marino zelo natančno opisal svojo izkušnjo. "Glede tega, kar 'Guille' želi, da vam povem ... Res ne vem, če bi to storil, saj ga bodo različni mediji zdaj klicali za dodatne informacije, ki nimajo zveze s športom, a vseeno vam bom stvari pojasnil, ker me je prosil, da to storim,"je nadaljeval.

"Rekel je, da je na enega od treningov zamudil, ker so ga ugrabili vesoljci. Do potankosti nam je opisal celotno izkušnjo, od svojih občutkov do vsega ostalega. So primeri, ko igralec reče: 'Odšel sem in se vrnil dva dni kasneje, ker so me ugrabili vesoljci.' Toda 'Guille' ni takšen tip igralca. 'Guille' je bil resen tip. Vsi vedo, kdo je 'Guille' Marino. Začel je pojasnjevati, da se je nenadoma izgubil in da so ga ugrabili vesoljci. Pojasnil je, kako ti odstranijo dušo in jo analizirajo, med potjo pa ves čas skrbijo zate. Nekaj takšnega je rekel. Pošteno povedano ‒ verjamem v vesoljce. Izvrstno je vse skupaj pojasnil in moramo mu verjeti. Ne vem, morda ga bo moral poklicati kakšen drug medij, da bi lahko bolje pojasnil. V vsakem primeru pa: ugrabili so ga vesoljci."

'Nimam druge izbire, kot da mu verjamem'

Na vprašanje, če mu je verjel, je Lorenzetti dodal: "Verjel sem mu, ker je vse skupaj povedal na takšen način. Če ga poznaš, potem veš, da je resna oseba. Je nekdo, ki ne bo nikamor zamudil, zelo je točen. Pojasni ti. Zelo verjame v to. O teh stvareh bere tudi knjige, zato nimam druge izbire, kot da mu verjamem, saj mu moramo zaradi vse resnosti, s katero je to delil z nami, res verjeti."

Lorenzetti je priznal, da ne ve, če je tovrstno pojasnilo za zamudo dobil tudi Sampaoli, a svojemu vezistu več kot očitno ni povzročal težav. K preiskavi dogodka je pozval tudi program Discovery Channel.

"Če sem pošten, ne vem, če bi mu povedal isto zgodbo. Sta pa se kasneje gotovo morala pogovoriti, da mu je pojasnil (svojo odsotnost, op. a.). A poznavajoč 'Guilleja' mislim, da mu je moral verjeti. Kaj reči? To je vredno Discoveryja ali katerega od tovrstnih programov," je sklenil Lorenzetti.