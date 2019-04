Argentinski selektor ušel hujšim poškodbam: 'Par šivov in domov'

Lionel Scaloni se je prek družbenih omrežij oglasil sledilcem in ostalim, ki so mu ob novicah, da je bil udeležen v prometni nesreči, pošiljali sporočila podpore. Prve informacije z Majorke niso bile vzpodbudne, a je Scaloni že na nogah in je že zapustil bolnišnico, potem ko je med kolesarjenjem vanj trčil avtomobil. Nesreča se je zgodila na šolskem parkirišču v Puertu Portalsu okoli 10. ure zjutraj. Sodeč po fotografiji, ki jo je na družbenih omrežjih objavil Scaloni, je utrpel zgolj poškodbe obraza in nosu, ušel naj bi tudi kakšnemu zlomu.

Nepozorni voznik naj bi med vzvratno vožnjo trčil v selektorja argentinske članske izbrane vrste, ki je z obrazom trčil v tla, nekaj poškodb pa sta poleg glave utrpeli tudi njegovi roki, a ne gre za nič resnejšega. Scalonija so po tem, ko so ga oskrbeli na kraju dogodka, prisotni so bili tudi pripadniki lokalne policije, prepeljali v univerzitetno bolnišnico Son Espases, ki jo je tudi hitro zapustil.

Dobil je le nekaj šivov

"Velika hvala za vsa sporočila, ki sem jih prejel, par šivov in domov! Hvala vsem,"se je zaskrbljenim sledilcem okoli 14. ure oglasil Scaloni, sicer nekdanji član lokalnega velikana RCD Mallorce, barve katerega je v najmočnejšem španskem prvenstvu branil v sezoni 2008/09, rad pa se vrača v svoje nekdanje domovanje, saj ima na otoku še vedno hišo.

40-letnika v prihodnjih tednih čakajo sklepne priprave na začetek Cope Americe v Braziliji, ki bo za argentinsko reprezentanco izjemno pomemben turnir, prvi po neuspešnem nastopu na mundialu v Rusiji in slovesu tedanjega selektorja Jorgeja Sampaolija. Scalonija so novembra iz začasnega selektorja povišali v stalnega, ob zadnjem reprezentančnem zboru pa se je v reprezentančno jato vrnil tudi kapetan Lionel Messi.

Najslavnejši Scalonijev varovanec in soimenjak Messi je pred tedni navdušil s pravilnim izogibanjem kolesarju‒različna društva so posnetek iz njegovega avtomobila, ki ga je posnela partnerka Antonella Roccuzzo, izpostavila kot primer dobre prakse, saj se je kolesarju izognil še v večjem loku kot to velevajo prometni predpisi v Španiji (vsaj 1,5 metra bočne razdalje med avtomobilom in kolesom, op. a.):