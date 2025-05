Argentinski zvezdnik se vrača v domovino

Angel Di Maria je nogometno pot začel leta 2001 pri Rosariu. Izjemno tehniko argentinskega napadalca so nato hitro opazili evropski klubi, ponudbe pa so prihajale iz najbolj uveljavljenih sredin.

Benfica, Real Madrid, Manchester United, PSG in Juventus so bili 18 let dom izjemnega Argentinca. "Dobrodošel domov, Angelito," so v klubu zapisali v sporočilu za javnost, nato pa v besedni igri posrečeno dodali: "Še vedno se bomo vzpenjali in leteli vse višje, a za to potrebujemo tvoja krila."