Lionel Messi, osemkratni dobitnik zlate žoge, po mnenju številnih najboljši nogometaš vseh časov, je še zadnjič povedel reprezentanco Argentine na zelenico stadiona Monumental v prestolnici Buenos Aires. Tekmo so v Argentini in tudi širše poimenovali Messijev zadnji tango, na polnem stadionu se je zbralo 85.000 navijačev.
Dogajanje se je začelo s povorko za reprezentančni avtobus na poti do stadiona, kar je nogometnega čarovnika že takoj spravilo v solze. Na zelenico Monumentala je Messi nato prišel skupaj s svojimi tremi otroki, medtem ko sta ga žena Antonela Roccuzzo in mama Celia Cuccittini spremljala iz VIP-lože.
Na igrišče so postavili veliko repliko Messijevega reprezentančnega dresa s številko 10, nad katerimi je priimek zamenjala beseda "hvala". Sledila je himna, ki jo je zapel veteran vojne za Falklandske otoke Fabio Santana, ki je stal ob napisu "Malvini so Argentinski".
Šlo je za enak napis, ki so ga igralci Argentine nosili po zmagi nad Anglijo v polfinalu svetovnega prvenstva, zaredi česar si je Argentina prislužila kazen Fife. Tekma pa ni razočarala ljubiteljev nogometa. Messi se je znašel v središču že po nekaj minutah, ko mu je strel ubranil gostujoči čuvaj mreže Marcel Dandjinou.
Gosti bi nato skoraj šokirali stadion in povedli nekaj minut kasneje, a je bil poskus Aiyeguna Tosina zgolj malce nenatančen. Kapetan gavčev pa je nato sredi polčasa s podajo v sredino skoraj ustvaril novo priložnost za domače, v 33. minuti pa je bil s strelom le malenkost nenatančen.
Argentina je prišla do zasluženega vodstva ob začetku drugega polčasa, ko je v 48. minuti zadel Nicolas Otamendi. Ta je do priložnosti prišel, potem ko je Benin slabo izbil Messijevo podajo iz kota.
Vodstvo Argentine je nato v 61. minuti podvojil Nico Paz, znova pa je bil asistent Messi. Argentinski kapetan pa je znova prišel v središče pozornosti deset minut pozneje, ko je Tamimou Ouorou nespretno posredoval v kazenskem prostoru in zakrivil enajstmetrovko.
Strel z bele pike je poslal v zgornji del mreže za njegov zadnji reprezentančni zadetek. Ob koncu tekme so sledili ganljivi prizori z bučnim aplavzom Messiju.
Vojna za Falklandske otoke, v Argentini znana kot vojna za Malvine (Guerra de las Malvinas), je bil deset tednov dolg oborožen spopad med Argentino in Združenim kraljestvom leta 1982. Spor se je vrtel okoli suverenosti nad Falklandskimi otoki, Južno Georgio in Južnimi Sandwiškimi otoki v južnem Atlantiku. Vojna se je končala z britansko zmago in ponovno vzpostavitvijo britanske uprave, za Argentino pa je bila boleč dogodek, ki je močno zaznamoval nacionalno zavest in prispeval k padcu tamkajšnje vojaške diktature.
Zlata žoga je prestižna letna nogometna nagrada, ki jo podeljuje francoska revija France Football. Od leta 1956 velja za eno najstarejših in najbolj uglednih individualnih priznanj v svetu nogometa. Nagrada se podeljuje igralcu, ki je v pretekli sezoni pokazal najboljše predstave na igrišču, pri čemer glasujejo novinarji z vsega sveta. Messijevo rekordno število teh nagrad potrjuje njegovo izjemno dolgoživost in prevlado v modernem nogometu.
Izraz 'gavči' se nanaša na tradicionalne pastirje iz argentinskih, urugvajskih in južnobrazilskih pamp. V kulturi so gavči postali simbol svobode, poguma in neodvisnosti, podobno kot kavboji v severnoameriški mitologiji. V športnem kontekstu se ta vzdevek za argentinsko nogometno reprezentanco uporablja kot izraz nacionalnega ponosa, ki poudarja borbeni duh in trdoživost, ki ju pripisujejo argentinskim igralcem.
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