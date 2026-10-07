Zadnji tango: Messi blestel tudi na najbolj čustveni tekmi v karieri

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Lionel Messi, osemkratni dobitnik zlate žoge, po mnenju številnih najboljši nogometaš vseh časov, je še zadnjič povedel reprezentanco Argentine na zelenico stadiona Monumental v prestolnici Buenos Aires. Tekmo so v Argentini in tudi širše poimenovali Messijev zadnji tango, na polnem stadionu se je zbralo 85.000 navijačev.

Dogajanje se je začelo s povorko za reprezentančni avtobus na poti do stadiona, kar je nogometnega čarovnika že takoj spravilo v solze. Na zelenico Monumentala je Messi nato prišel skupaj s svojimi tremi otroki, medtem ko sta ga žena Antonela Roccuzzo in mama Celia Cuccittini spremljala iz VIP-lože.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Na igrišče so postavili veliko repliko Messijevega reprezentančnega dresa s številko 10, nad katerimi je priimek zamenjala beseda "hvala". Sledila je himna, ki jo je zapel veteran vojne za Falklandske otoke Fabio Santana, ki je stal ob napisu "Malvini so Argentinski".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Šlo je za enak napis, ki so ga igralci Argentine nosili po zmagi nad Anglijo v polfinalu svetovnega prvenstva, zaredi česar si je Argentina prislužila kazen Fife. Tekma pa ni razočarala ljubiteljev nogometa. Messi se je znašel v središču že po nekaj minutah, ko mu je strel ubranil gostujoči čuvaj mreže Marcel Dandjinou.

Gosti bi nato skoraj šokirali stadion in povedli nekaj minut kasneje, a je bil poskus Aiyeguna Tosina zgolj malce nenatančen. Kapetan gavčev pa je nato sredi polčasa s podajo v sredino skoraj ustvaril novo priložnost za domače, v 33. minuti pa je bil s strelom le malenkost nenatančen.

Lionel Messi FOTO: AP

Argentina je prišla do zasluženega vodstva ob začetku drugega polčasa, ko je v 48. minuti zadel Nicolas Otamendi. Ta je do priložnosti prišel, potem ko je Benin slabo izbil Messijevo podajo iz kota.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Vodstvo Argentine je nato v 61. minuti podvojil Nico Paz, znova pa je bil asistent Messi. Argentinski kapetan pa je znova prišel v središče pozornosti deset minut pozneje, ko je Tamimou Ouorou nespretno posredoval v kazenskem prostoru in zakrivil enajstmetrovko.

Strel z bele pike je poslal v zgornji del mreže za njegov zadnji reprezentančni zadetek. Ob koncu tekme so sledili ganljivi prizori z bučnim aplavzom Messiju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke