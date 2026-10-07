Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zadnji tango: Messi blestel tudi na najbolj čustveni tekmi v karieri

Buenos Aires, 07. 10. 2026 07.56 pred 31 minutami 2 min branja 3

Avtor:
M.J. STA
Lionel Messi

Lionel Messi je še zadnjič zaigral za argentinsko reprezentanco. Na prijateljski tekmi z Beninom v Buenos Airesu ni manjkalo ne solz ne Messijevega zadetka ter asistenc pri zmagi domače vrste s 3:0. Argentinec je 21-letno reprezentančno kariero po 208 nastopih končal s 126 zadetki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Lionel Messi, osemkratni dobitnik zlate žoge, po mnenju številnih najboljši nogometaš vseh časov, je še zadnjič povedel reprezentanco Argentine na zelenico stadiona Monumental v prestolnici Buenos Aires. Tekmo so v Argentini in tudi širše poimenovali Messijev zadnji tango, na polnem stadionu se je zbralo 85.000 navijačev.

Preberi še Posebna čast Messiju v argentinski prestolnici

Dogajanje se je začelo s povorko za reprezentančni avtobus na poti do stadiona, kar je nogometnega čarovnika že takoj spravilo v solze. Na zelenico Monumentala je Messi nato prišel skupaj s svojimi tremi otroki, medtem ko sta ga žena Antonela Roccuzzo in mama Celia Cuccittini spremljala iz VIP-lože.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na igrišče so postavili veliko repliko Messijevega reprezentančnega dresa s številko 10, nad katerimi je priimek zamenjala beseda "hvala". Sledila je himna, ki jo je zapel veteran vojne za Falklandske otoke Fabio Santana, ki je stal ob napisu "Malvini so Argentinski".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Šlo je za enak napis, ki so ga igralci Argentine nosili po zmagi nad Anglijo v polfinalu svetovnega prvenstva, zaredi česar si je Argentina prislužila kazen Fife. Tekma pa ni razočarala ljubiteljev nogometa. Messi se je znašel v središču že po nekaj minutah, ko mu je strel ubranil gostujoči čuvaj mreže Marcel Dandjinou.

Preberi še Messi ruši mejnike: nova lovorika in jubilejni 100 gol za Inter Miami

Gosti bi nato skoraj šokirali stadion in povedli nekaj minut kasneje, a je bil poskus Aiyeguna Tosina zgolj malce nenatančen. Kapetan gavčev pa je nato sredi polčasa s podajo v sredino skoraj ustvaril novo priložnost za domače, v 33. minuti pa je bil s strelom le malenkost nenatančen. 

Lionel Messi
Lionel Messi
FOTO: AP

Argentina je prišla do zasluženega vodstva ob začetku drugega polčasa, ko je v 48. minuti zadel Nicolas Otamendi. Ta je do priložnosti prišel, potem ko je Benin slabo izbil Messijevo podajo iz kota.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vodstvo Argentine je nato v 61. minuti podvojil Nico Paz, znova pa je bil asistent Messi. Argentinski kapetan pa je znova prišel v središče pozornosti deset minut pozneje, ko je Tamimou Ouorou nespretno posredoval v kazenskem prostoru in zakrivil enajstmetrovko. 

Preberi še Se v boju za zlato žogo obeta presenečenje?

Strel z bele pike je poslal v zgornji del mreže za njegov zadnji reprezentančni zadetek. Ob koncu tekme so sledili ganljivi prizori z bučnim aplavzom Messiju.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
Razlagalnik

Vojna za Falklandske otoke, v Argentini znana kot vojna za Malvine (Guerra de las Malvinas), je bil deset tednov dolg oborožen spopad med Argentino in Združenim kraljestvom leta 1982. Spor se je vrtel okoli suverenosti nad Falklandskimi otoki, Južno Georgio in Južnimi Sandwiškimi otoki v južnem Atlantiku. Vojna se je končala z britansko zmago in ponovno vzpostavitvijo britanske uprave, za Argentino pa je bila boleč dogodek, ki je močno zaznamoval nacionalno zavest in prispeval k padcu tamkajšnje vojaške diktature.

Zlata žoga je prestižna letna nogometna nagrada, ki jo podeljuje francoska revija France Football. Od leta 1956 velja za eno najstarejših in najbolj uglednih individualnih priznanj v svetu nogometa. Nagrada se podeljuje igralcu, ki je v pretekli sezoni pokazal najboljše predstave na igrišču, pri čemer glasujejo novinarji z vsega sveta. Messijevo rekordno število teh nagrad potrjuje njegovo izjemno dolgoživost in prevlado v modernem nogometu.

Izraz 'gavči' se nanaša na tradicionalne pastirje iz argentinskih, urugvajskih in južnobrazilskih pamp. V kulturi so gavči postali simbol svobode, poguma in neodvisnosti, podobno kot kavboji v severnoameriški mitologiji. V športnem kontekstu se ta vzdevek za argentinsko nogometno reprezentanco uporablja kot izraz nacionalnega ponosa, ki poudarja borbeni duh in trdoživost, ki ju pripisujejo argentinskim igralcem.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
nogomet messi argentina slovo

Cesar: Po zaostanku ni bilo nobene panike, vedeli smo, da bomo zabili

Ronaldo se je opravičil, a vztraja: Selektor dvakrat ni držal besede

24ur.com Prvi kvalifikacijski poraz Argentine po sedmih letih zaznamoval strasten Messi
24ur.com Po Cristianu tudi Messi v solzah, a Argentinec je dočakal srečen konec
24ur.com Po Argentini z Maradono končno še Messi z Argentino
24ur.com Argentinci izpolnili sanje mnogih generacij in pobrali smetano posamičnih nagrad
24ur.com Messi dosegel jubilejni 100. gol za gavče
24ur.com Zmanjkalo presežnikov za prvega moža gavčev? 'Vesoljec po imenu Messi'
24ur.com Zgodovinska drama za tretji argentinski naslov in Messijevo večnost
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luigi Taveri II.
07. 10. 2026 08.33
Poznajo se mu leta....gol in samo 2 asistenci, ocena pa tudi malo pod 9...🏁...🔝...✅
Odgovori
0 0
Miran1960
07. 10. 2026 08.29
Tako se poslovijo najboljši in gredo v legendo, ne pa kot otroški Portugalec
Odgovori
+1
1 0
Gigson
07. 10. 2026 08.08
Pac najboljsi.Hvala za vse nogometne uzitke.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Otroci bodo želeli ostati ves dan: ta park je za Halloween pripravil pravi spektakel
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
Ko imaš pet otrok, se starševstvo spremeni. Ne nujno tako, kot bi pričakovali
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
6 presenetljivih koristi dojenja, o katerih se premalo govori
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
Tipi iger, ki so pomembne za otrokov razvoj
zadovoljna
Portal
V črni čipki znova ukradla vse poglede, a oboževalci si želijo le eno
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo igrivi, raki ne smejo pozabiti nase
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
Nekatere ga obožujejo, druge sovražijo, a letos se mu ni mogoče izogniti
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
To sadje Slovenci jemo skoraj vsak dan, a le redki vedo, kaj naredi telesu po 50. letu
vizita
Portal
Če na svojem krožniku opažate to, verjetno potrebujete več sadja in zelenjave
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Pljučna kuga je redka, a izjemno nevarna okužba
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Možgani se s staranjem ne kvarijo, temveč inteligentno prilagajajo
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
Zakaj telo v mrzlem vremenu zahteva več toplih, mastnih obrokov?
cekin
Portal
Dobili so višjo plačo, nato pa dali odpoved. Razlog preseneča številne vodje
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Zapuščeni pašniki so dobili novo vrednost: kmetje poročajo o skoku prihodkov
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Mnogi upokojenci tega ne koristijo, čeprav jim pripada
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
Preživeli so drugo svetovno vojno, zdaj pa množično zapirajo vrata
moskisvet
Portal
Črna smrt znova polni naslovnice: tako strašljiva je bila nekoč kuga
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Njene vroče fotografije so obnorele milijone, nato je izginila
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Brutalno iskreno: morda vas ne ljubi, samo noče ostati sama
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
Bivša partnerica Trkaja je zaročena
dominvrt
Portal
Ta fotografija razkriva, kdaj je krompir še uporaben in kdaj ne več
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
Cvetlice, ki svojo največjo skrivnost razkrijejo zvečer
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
'To je Galga. Pri sedmih letih je prvič zares varna'
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
Polna okna smrdljivcev? Ta napaka jih v vaš dom privablja še hitreje
okusno
Portal
Razkrivamo recept sladice iz MasterChefa: mandljev stolp, ki je osupnil tekmovalce
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Kaj skuhati, ko se zunaj shladi: 7 kosil, ki pogrejejo in nasitijo
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Ključ do popolne jedi po vzoru MasterChef mojstrov
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
Sočen, dišeč in popoln za hladne dni: kolač, ki se prileže ob skodelici čaja
voyo
Portal
Totalna štala
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
O.J.: Ameriški zločin
O.J.: Ameriški zločin
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984