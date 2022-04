Bayern stresel jezo nad Arminio in si znova zagotovil devet točk prednosti pred Borussio

Nogometaši münchenskega Bayerna so na prvi današnji tekmi 30. kroga nemške lige premagali predzadnjo Arminio Bielefeld s 3:0 in se na vrhu lestvice spet utrdili z devetimi točkami naskoka pred Dortmundom, ki je že v soboto s 6:1 premagal Wolfsburg. Preostali ekipi z vrha, Bayer Leverkusen in Leipzig, bosta v medsebojni tekmi igrali zvečer.

V osmi minuti je bil zelo blizu zadetka Robert Lewandowski, ki je po podaji Serga Gnabryja z glavo skoraj premagal Stefana Ortego, a je nemški vratar žogo z nadlahtnico potisnil v prečko, od katere se je žoga odbila stran od Arminiinih vrat. Tehnologija, ki določa, ali je žoga prešla golovo črto, je pokazala, da je Bavarce do vodstva ločilo le nekaj centimetrov. Se pa je Lewandowski razveselil le nekaj minut kasneje, ko je globinsko podajo Joshue Kimmicha z glavo v sredino kazenskega prostora podaljšal Alphonso Davies, nato pa se je po Poljakovem dotiku odbila še v trebuh Jacoba Laursena in končala v domačih vratih. V 18. minuti je po prodoru hitrega Daviesa do izvrstne priložnost prišel Leon Goretzka, ki pa je streljal preveč po sredini in Ortega je njegov strel obranil. Domači nogometaši so v 42. minuti prek Masaje Okugave sicer prišli do izenačenja, a je stranski sodnik veselje hitro prekinil z dvignjeno zastavico, kar je po ogledu videoposnetka potrdil tudi sodnik v sobi za VAR. Globoko v sodnikovem podaljšku prvega polčasa, v katerem so po trčenju s Tanguyem Nianzoujem na nosilih z igrišča odnesli Fabiana Kunzeja, so Bavarci povišali prednost. Kimmich je z natančno globinsko podajo zaposlil vtekajočega Gnabryja, ki je z desnico žogo spravil za hrbet Ortege. Tudi veselje gostov je sprva prekinil stranski sodnik z dvignjeno zastavico, ki označuje prepovedan položaj, a je VAR pokazal, da se je 26-letni Nemec prepovedanemu položaju za las izognil. Julian Nagelsmann, ki se je po izpadu iz Lige prvakov znašel v nemilosti Bayernovih navijačev, je med polčasom opravil menjavo v obrambni vrsti. V slačilnici je pustil Nianzouja, ki je imel srečo, da je sploh dočakal konec prvega polčasa in v igro poslal mladega Hrvata Josipa Stanišića, ki je vpisal šele enajsti nastop v aktualni sezoni Bundeslige. V 84. minuti je zadnji žebelj v krsto Arminije zabil Jamal Musiala, ki je v igro vstopil v 61. minuti. Mlademu nemškemu reprezentantu je z leve strani kazenskega prostora podal Lewandowski, ki se tokrat ni vpisal med strelce, a je z 32 zadetki še vedno prvi na razpredelnici najboljših strelcev prve nemške lige. Na vrhu lestvice ima tako branilec naslova spet devet točk naskoka (72-63). Borussia Dortmund je bila sicer v soboto zelo učinkovita, Wolfsburg je bil enakovreden le v prvi četrtini tekme, potem pa je klonil v le nekaj minutah, saj so domači med 24. in 28. minuto že dosegli tri gole; na koncu so se ustavili pri pol ducata, dva je dosegel prvi zvezdnik črno-rumenih Erling Haaland. PREBERI ŠE Borussia Dortmund že v prvem polčasu odvrgla petardo volkovom Freiburg je v boju za Ligo prvakov dobil tri pomembne točke proti Bochumu, v boju ekip, ki se borita za obstanek, pa je Hertha z 1:0 premagala Augsburg. Danes bo na sporedu še osrednja tekma kroga, tretji Bayer Leverkusen bo gostil četrti Leipzig slovenskega nogometaša Kevina Kampla. Pred tem bosta še tekmi Union Berlin - Eintracht Frankfurt ter Hoffenheim - Greuther Fürth. Izidi, 30. krog: - sobota, 16. april: Borussia Dortmund - Wolfsburg 6:1 (5:0) Freiburg - Bochum 3:0 (2:0) Mainz - Stuttgart 0:0 (0:0) Augsburg - Hertha Berlin 0:1 (0:0) Borussia Mönchengladbach - Köln 1:3 (0:3) - nedelja, 17. april: Arminia Bielefeld - Bayern München 0:3 (0:2) 17.30 Union Berlin - Eintracht Frankfurt 17.30 Hoffenheim - Greuther Fürth 19.30 Bayer Leverkusen - Leipzig