Uefa je kaznovala Arnautovića

Marko Arnautović je dejal, da je javno priznal svojo napako in se zanjo tudi opravičil. Avstrijski reprezentant, čigar oče je Srb, naj bi Ezgjana Alioskega, ki ima albanske korenine, žalil zaradi kosovske vojne. "Odraščal sem z ljudmi iz različnih držav in kultur in jasno je, da zagovarjam različnost," je med drugim dejal Arnautović.

Makedonska nogometna zveza je poslala pismo Uefi in zahtevala najstrožjo možno kazen, evropska nogometna zveza pa je nogometaša suspendirala za eno tekmo in tako bo avstrijski reprezentant moral izpustiti četrtkovo tekmo proti Nizozemski.

Arnautović je ob tem dodal, da bo podaril 25.000 evrov svojemu integracijskemu projektu, "tako da bo slabo vedenje imelo tudi dobre posledice za solidarnost".