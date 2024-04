Arne Slot: Jasno je, da si želim postati trener Liverpoola

Liverpool še vedno išče junaka, ki bo po koncu sezone na klopi zamenjal dolgoletnega trenerja Jürgen Kloppa A kot kaže je rešitev trenerske zagonetke vse bližje, saj so Redsi sprožili pogajanja s Feyenoordovim trenerjem Arnejem Slotom, ki ne skriva želje, da bi v bližnji prihodnosti sedel na klop Liverpoola.

OGLAS

Navijače angleškega prvoligaša Liverpoola je konec januarja presenetila nepričakovana novica, da bo Jürgen Klopp po koncu sezone zapustil rdeče moštva iz mesta Beatlov. Zato so vodilni možje Liverpoola zavihali rokave in začeli z iskanjem naslednika 56-letnega Nemca. Redsi so se sprva ogreli za najbolj vročega mladega trenerja trenutno, nekdanjega vezista Liverpool Xabija Alonsa, a je ta pred kratkim potrdil, da bo tudi v prihodnji sezoni sedel na klopi novopečenega nemškega prvaka Bayerja iz Leverkusna.

Jurgen Klopp po koncu sezone zapušča Liverpool FOTO: AP icon-expand

Liverpool se je moral zato osredotočiti na druge potencialne kandidate, med katerimi je bil tudi nemški selektor Julian Nagelsmann, ki bi moral sprva Nemčijo voditi le do konca domačega evropskega prvenstva, a je pred tednom dni pogodbo z nemško nogometno zvezo podaljšal še za dve leti. Trener Brighton & Hove Albiona Roberto De Zerbi naj bi imel v pogodbi, ki ga z angleškim prvoligašem veže do konca junija 2026, visoko odkupno klavzulo, Sportingov Ruben Amorim pa naj bi za nadaljevanje trenerske kariere puščal odprte možnosti vsem klubom, zato se je nazadnje sestal z West Ham Unitedom.

icon-rewards-pedestal Anketa Arhiv Kdo bo na klopi Liverpoola nasledil Jürgena Kloppa? Arne Slot Gary O'Neil Ruben Amorim Roberto De Zerbi Moški Ženska Arne Slot 8 Gary O'Neil 0 Ruben Amorim 0 Roberto De Zerbi 1 Arne Slot 8 Gary O'Neil 0 Ruben Amorim 0 Roberto De Zerbi 1 Arne Slot 0 Gary O'Neil 0 Ruben Amorim 0 Roberto De Zerbi 0 Skupaj Moški Ženska

Po skoraj treh mesecih pa je Liverpool kot kaže našel trenerja, ki ustreza njihovi filozofiji in bi bil pripravljen po koncu sezone sesti na njihovo klop. To je aktualni trener Feyenoorda Arne Slot, ki ne skriva želje o tem, kje bi rad nadaljeval trenersko kariero. "Edina stvar, ki jo lahko povem o tem, je, da se kluba pogajata," je Slot povedal za ESPN in priznal: "Jasno je, da si želim postati trener Liverpoola. Zdaj čakam, da vidim, ali bosta kluba dosegla dogovor. V to sem zelo prepričan."

Arne Slot FOTO: AP icon-expand

Slot je v prejšnji sezoni Feyenoordu zagotovil šele drugi naslov prvaka v zadnjih 24 letih, nato pa podpisal novo triletno pogodbo, ki ga veže do konca junija 2026. Liverpool bo moral zato za usluge 45-letnega Nizozemca, ki je minuli vikend osvojil še nizozemski pokal, po poročanju ESPN-ja nizozemskemu prvoligašu odšteti približno 10,5 milijona evrov. "Klubi morajo opraviti svoje delo. O moji prihodnosti bo nedvomno jasno v prihodnjih dneh," je o pogovorih, ki potekajo med Liverpoolom in Feyenoordom še dodal Slot, ki se je leta 2021 iz AZ Alkmaarja preselil k Feyenoordu. V prvi sezoni na klopi moštva iz Rotterdama je Slot svoje varovane popeljal do finala Konferenčne lige, kjer pa so izgubili proti Romi Joseja Mourinha.

Arne Slot FOTO: AP icon-expand

"Seveda težko odgovorim o tem, a mislim, da je Arne Slot trenutno eden boljših nizozemskih trenerjev," je po sredinem porazu Liverpoola z 2:0 proti Evertonu povedal Liverpoolov kapetan Virgil van Dijk in o rojaku dodal: "Mislim, da bi lahko bil zaradi načina igre in filozofije, ki jo ima, trener Liverpoola. Bomo videli." O morebitnem nasledniku pa je nekaj tudi že spregovoril odhajajoči Klopp: "Sem slišal, da si Slot želi sesti na moj stolček, a morate vedeti, da jaz nisem vpleten v ta proces. Če si Arne želi prevzeti to službo, ki je zame najboljša na svetu, si želim, da jo dobi. Všeč mi je slog igre njegove ekipe in vse, kar slišim o njem kot o trenerju in človeku."