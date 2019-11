Slovenke v prvem polčasu enakovredne svetovnim podprvakinjam

Slovenke so proti aktualnim evropskim prvakinjam in svetovnim podprvakinjam celo povedle.

Nizozemke so dvoboj začele kot vodilna ekipa skupine, na vseh dosedanjih petih tekmah pa so zmagale. Slovenke so bile na drugem mestu s polovičnim izkupičkom, na prejšnjih štirih tekmah so dvakrat zmagale. V prvi polovici prvega polčasa je Slovenija danes igrala zelo dobro in presenetila favorizirane tekmice. Gostje so tudi povedle, za vodstvo je v 30. minuti poskrbelaKaja Eržen. A veselje Slovenk je trajalo le nekaj minut, že v 34. minuti je po najstrožji kazni izenačilaSherida Spitse.

Nadaljevanje je šlo po željah domačih; vratarko Zalo Meršnik je v 53. minuti še enkrat premagala Spitsejeva, v 58. pa šeViviane Miedema. Ta igralka je nato, ko je bilo že bolj ali manj jasno, da je tekma odločena, zadela še v 71. minuti. Nizozemke so visoko prednost znale zadržati in so se na koncu veselile šeste zmage v kvalifikacijah.

Tekmo so začeleZala Meršnik, Sara Agrež, Špela Rozmarič, Kaja Korošec, Kristina Erman, Mateja Zver, Dominika Čonč, Lara Prašnikar, Nika Kolbl, Kaja Eržen, Pamela Begič. Priložnost za igro pa sta dobili še Sara Makovecin Ana Milović.Slednja je kot najmlajša članica reprezentance vnovič pokazala razkošni talent in potrdila, da ima Slovenija tudi mlade igralke za prihodnost. Morda se Slovenkam v teh kvalifikacijah še ne bo uspelo uvrstiti na veliko tekmovanje, a ob igralkah kot je 18-letna nogometašica ŽNK Olimpije Sara Milović in "druščina", se za prihodnost ni bati.

V kvalifikacijah za EP nastopa 47 ekip, Anglija je kot gostiteljica že uvrščena na tekmovanje. Nanj se bodo neposredno uvrstile zmagovalke devetih kvalifikacijskih skupin in še tri najboljše drugouvrščene ekipe. Preostalih šest drugouvrščenih ekip čakajo dodatne kvalifikacije. Tekma med Nizozemsko in Slovenijo je bila zadnja v tem letu v skupini A, naslednja Slovenke čaka 10. marca 2020, ko bodo gostovale na Kosovu.

Skupina A:

Nizozemska- Slovenija4:1 (1:1)

- lestvica:

1. Nizozemska 6 6 0 0 28:3 18

2. Slovenija 5 2 0 3 14:10 6

3. Rusija 3 2 0 1 5:2 6

4. Kosovo 3 2 0 1 4:6 6

5. Estonija 4 0 1 3 1:13 1

6. Turčija 5 0 1 4 1:19 1