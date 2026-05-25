Šiškarji pokajo od ponosa, prehiteli Olimpijo in presegli vse cilje

Nogometaši Brava so najboljšo sezono v klubski zgodovini sklenili s sedmimi zaporednimi prvenstvenimi zmagami, za piko na i so v zadnjem krogu po preobratu ugnali razglašeno Olimpijo (2:1), ki so jo na koncu prehiteli za kar sedem točk. "Lahko se poveselimo. Uspelo nam je prehiteti Olimpijo in jo štirikrat premagati. Izjemno smo ponosni, saj svoje sosede cenimo in vemo, za kako kakovostno zasedbo gre. S sezono smo izredno zadovoljni, presegli smo vse cilje, ki smo si jih zadali," je sanjski razplet prvenstva po zadnji tekmi komentiral Aleš Arnol. Za 41-letnega strokovnjaka je bila to tretja polna sezona na klopi kluba iz Šiške. Bravo je pod njegovim vodstvom prišel do rekordnega števila točk (62). "Predvsem pa me veseli način igre, ki ga gojimo in poskušamo razvijati na vedno višji nivo," je dodal.

Vse tvorce uspeha bo nemogoče zadržati

Da v Šiški še zdaleč ni vse podrejeno rezultatu, priča prav atraktiven slog igre s poudarkom na napadu in razvijanju mladih. Nogometaši Brava so v minuli sezoni prve lige dosegli za klub rekordnih 62 golov. Največ (10) jih je prispeval iz Olimpije posojen Admir Bristrić, z devetimi goli in 11 podajami pa je zablestel hitronogi Venouste Baboula, ki ga bo Bravo zelo težko zadržal v svojih vrstah. "Dogaja se nam, da pridemo do neke točke, potem pa izgubimo lepo število igralcev. Niti ne izgubimo, ampak jim preprosto pomagamo priti na višji nivo. In vedno znova skušamo sestavljati novo ekipo, zato je izziv še toliko večji," se Arnol dobro zaveda, da ga poleti čaka obsežna kadrovska prevetritev. Kapetan Martin Pečar (7 golov, 9 podaj na 34 tekmah) se zdi pripravljen na naslednji korak v karieri. Ne gre pozabiti niti na Jakoslava Stankovića, za katerega se je v preteklosti resno zanimala Olimpija. Oba za slovenski nogometni prostor predstavljata dodano vrednost, kar za večino občutno bolje plačanih tujcev pri Mariboru ali Olimpiji denimo ne moremo trditi. Po osvojenem tretjem mestu je seveda na mestu vprašanje, ali bodo cilji Ljubljančanov za prihodnje še višji. Arnol odgovarja: "Odvisno od tega, koliko igralcev bo šlo na višji nivo in kaj nam bo uspelo narediti v sestavi ekipe. Moč tega kluba je realnost, da stojimo z nogami res na tleh. Si pa moramo seveda pustiti tudi sanjati."

S krpanjem lukenj imajo sladke skrbi

Odhode bodo zagotovo krpali z nogometaši iz mladinskega pogona, ki so bili drugič zapored državni prvaki. Rok Kopatin (letnik 2006) je bil z 20 goli najboljši strelec mladinske lige. Proti Olimpiji pa je nagrado za odlične predstave v mladinskem pogonu dobil Andrej Pečar (letnik 2008). Mlajši brat Martina Pečarja je nase takoj opozoril z zmagovitim zadetkom. "V povprečju je med šest in sedem mladinskih nogometašev na treningu članske ekipe. Vsi igrajo na svojem igralnem mestu. Res podrobno spremljamo mlade fante, kdo bo naslednji dozorel do nivoja, da bo lahko zaigral v prvi ligi za člansko moštvo. Zelo skrbni bomo pri tem, da vsakega talenta skušamo spraviti naprej," je o delu z mladimi pristavil Arnol.

Glede nogometašev, ki se jim obeta naslednji korak v karieri, je bil trener Šiškarjev nekoliko skrivnosten, saj o imenih še ni želel govoriti. "Nesporno je, da je povpraševanje veliko. Prestopni rok se še ni začel, zato je od odhodov jasno le to, da bomo šli zdaj vsi na dopust."

Vrnitev domov dodatna motivacija

Bravo je letošnjo sezono v celoti odigral v Stožicah, saj stadion ŽAK v Šiški prestaja temeljito prenovo. Projekt, vreden kar 135 milijonov evrov, naj bi bil dokončan v prvi polovici prihodnjega leta. Vrnitev "domov" bo za Šiškarje prav gotovo še dodatna motivacija, obenem pa bo močno olajšala delovanje celotnega ustroja kluba. "Za nas bo to pomembno, da bomo lahko vse selekcije združili na enem mestu. Klub je doma iz Šiške, želimo ohraniti njegovo identiteto. To bo pomemben korak, ki bo klubu omogočil nadaljnjo rast, ampak do takrat bo treba biti še zelo dober na igrišču," je naš pogovor zaključil Arnol.