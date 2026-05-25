Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Šiškarji pokajo od ponosa, prehiteli Olimpijo in presegli vse cilje

Ljubljana, 25. 05. 2026 10.02 pred 1 uro 4 min branja 2

Avtor:
Jakob Batič
Aleš Arnol

Z zmago nad mestno tekmico Olimpijo je Bravo sklenil sijajno sezono, v kateri si je drugič zagotovil nastop v evropskih kvalifikacijah. Glavni tvorec uspehov Aleš Arnol poudarja, da je morda še bolj kot rezultat hvale vreden način igre, na katerega stavijo. V Šiški si tudi zato obetajo, da bodo poleti s prestopi lepo napolnili klubsko blagajno.

Aleš Arnol si mane roke. Bravo si je priigral evropske kvalifikacije, pri čemer je za seboj pustil tako Olimpijo kot Maribor.
Aleš Arnol si mane roke. Bravo si je priigral evropske kvalifikacije, pri čemer je za seboj pustil tako Olimpijo kot Maribor.
FOTO: Luka Kotnik

Nogometaši Brava so najboljšo sezono v klubski zgodovini sklenili s sedmimi zaporednimi prvenstvenimi zmagami, za piko na i so v zadnjem krogu po preobratu ugnali razglašeno Olimpijo (2:1), ki so jo na koncu prehiteli za kar sedem točk.

"Lahko se poveselimo. Uspelo nam je prehiteti Olimpijo in jo štirikrat premagati. Izjemno smo ponosni, saj svoje sosede cenimo in vemo, za kako kakovostno zasedbo gre. S sezono smo izredno zadovoljni, presegli smo vse cilje, ki smo si jih zadali," je sanjski razplet prvenstva po zadnji tekmi komentiral Aleš Arnol.

Za 41-letnega strokovnjaka je bila to tretja polna sezona na klopi kluba iz Šiške. Bravo je pod njegovim vodstvom prišel do rekordnega števila točk (62). "Predvsem pa me veseli način igre, ki ga gojimo in poskušamo razvijati na vedno višji nivo," je dodal.

Nogometaši Brava bodo evropsko pot, drugo v klubsko zgodovini, začeli v 2. krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo.
Nogometaši Brava bodo evropsko pot, drugo v klubsko zgodovini, začeli v 2. krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo.
FOTO: NK Bravo

Vse tvorce uspeha bo nemogoče zadržati

Da v Šiški še zdaleč ni vse podrejeno rezultatu, priča prav atraktiven slog igre s poudarkom na napadu in razvijanju mladih. Nogometaši Brava so v minuli sezoni prve lige dosegli za klub rekordnih 62 golov. Največ (10) jih je prispeval iz Olimpije posojen Admir Bristrić, z devetimi goli in 11 podajami pa je zablestel hitronogi Venouste Baboula, ki ga bo Bravo zelo težko zadržal v svojih vrstah.

"Dogaja se nam, da pridemo do neke točke, potem pa izgubimo lepo število igralcev. Niti ne izgubimo, ampak jim preprosto pomagamo priti na višji nivo. In vedno znova skušamo sestavljati novo ekipo, zato je izziv še toliko večji," se Arnol dobro zaveda, da ga poleti čaka obsežna kadrovska prevetritev.

Kapetan Martin Pečar (7 golov, 9 podaj na 34 tekmah) se zdi pripravljen na naslednji korak v karieri. Ne gre pozabiti niti na Jakoslava Stankovića, za katerega se je v preteklosti resno zanimala Olimpija. Oba za slovenski nogometni prostor predstavljata dodano vrednost, kar za večino občutno bolje plačanih tujcev pri Mariboru ali Olimpiji denimo ne moremo trditi.

Po osvojenem tretjem mestu je seveda na mestu vprašanje, ali bodo cilji Ljubljančanov za prihodnje še višji. Arnol odgovarja: "Odvisno od tega, koliko igralcev bo šlo na višji nivo in kaj nam bo uspelo narediti v sestavi ekipe. Moč tega kluba je realnost, da stojimo z nogami res na tleh. Si pa moramo seveda pustiti tudi sanjati."

Arnolova četa je od 1. marca zbrala največ točk od vseh prvoligašev.
Arnolova četa je od 1. marca zbrala največ točk od vseh prvoligašev.
FOTO: Damjan Žibert

S krpanjem lukenj imajo sladke skrbi

Odhode bodo zagotovo krpali z nogometaši iz mladinskega pogona, ki so bili drugič zapored državni prvaki. Rok Kopatin (letnik 2006) je bil z 20 goli najboljši strelec mladinske lige. Proti Olimpiji pa je nagrado za odlične predstave v mladinskem pogonu dobil Andrej Pečar (letnik 2008). Mlajši brat Martina Pečarja je nase takoj opozoril z zmagovitim zadetkom.

"V povprečju je med šest in sedem mladinskih nogometašev na treningu članske ekipe. Vsi igrajo na svojem igralnem mestu. Res podrobno spremljamo mlade fante, kdo bo naslednji dozorel do nivoja, da bo lahko zaigral v prvi ligi za člansko moštvo. Zelo skrbni bomo pri tem, da vsakega talenta skušamo spraviti naprej," je o delu z mladimi pristavil Arnol.

19-letni Rok Kopatin je na 20 nastopih v mladinski ligi dosegel prav toliko golov.
19-letni Rok Kopatin je na 20 nastopih v mladinski ligi dosegel prav toliko golov.
FOTO: NK Bravo

Glede nogometašev, ki se jim obeta naslednji korak v karieri, je bil trener Šiškarjev nekoliko skrivnosten, saj o imenih še ni želel govoriti. "Nesporno je, da je povpraševanje veliko. Prestopni rok se še ni začel, zato je od odhodov jasno le to, da bomo šli zdaj vsi na dopust."

Vrnitev domov dodatna motivacija

Bravo je letošnjo sezono v celoti odigral v Stožicah, saj stadion ŽAK v Šiški prestaja temeljito prenovo. Projekt, vreden kar 135 milijonov evrov, naj bi bil dokončan v prvi polovici prihodnjega leta.

Vrnitev "domov" bo za Šiškarje prav gotovo še dodatna motivacija, obenem pa bo močno olajšala delovanje celotnega ustroja kluba. "Za nas bo to pomembno, da bomo lahko vse selekcije združili na enem mestu. Klub je doma iz Šiške, želimo ohraniti njegovo identiteto. To bo pomemben korak, ki bo klubu omogočil nadaljnjo rast, ampak do takrat bo treba biti še zelo dober na igrišču," je naš pogovor zaključil Arnol.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

nogomet prva liga nk bravo aleš arnol

Nacionalni preplah v Argentini: Messi odšepal z igrišča

Zahović pričakuje izjemen boj: Do finala prideš, ker si najboljši

24ur.com Igralci ACH Volleyja se veselijo naslednjega izziva: 'Navijači so bili naš sedmi igralec'
24ur.com Vlah pred Barcelono: S sproščeno igro želimo nagraditi navijače!
24ur.com Golemac: Zaslužena zmaga, a naslednjič bomo morali biti še boljši
24ur.com Toskić: To je velika zmaga za nas in ponosen sem na ekipo
24ur.com Soliden obisk, odlično vzdušje, a večni derbi bi si zaslužil še več
24ur.com Najprej stoječe ovacije, nato superlativi na račun Josipa Iličića
24ur.com Murić s košem v zadnji sekundi Iliriji prinesel zgodovinsko zmago
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 6
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 15
  • 16
  • 18
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
čriček
25. 05. 2026 11.54
Sem gledal zadnjič po televiziji, igrajo krasen nogomet. Zasluženo. Arnol bi moral biti selektor državne.
Odgovori
0 0
wsharky
25. 05. 2026 11.49
mi Šiškarji smo pravi Ljubljanski klub ne pa nek nkbežigrad
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Ponosna Alenka Tetičkovič s svojo maturantko
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Zakaj najstniški fantje potrebujejo več podpore, kot kažejo
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Kdaj po porodu začeti s telovadbo?
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
Znana Slovenka pokazala nenavadno tehniko uspavanja dojenčka
zadovoljna
Portal
Razhod znanega hrvaškega para pretresel splet
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Izbrala si je 13 let mlajšega, vanj je bila noro zaljubljena
Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet
Poročne fotografije znane Slovenke navdušujejo splet
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
Čevlji, ki jih ženske obožujejo ali sovražijo, se vračajo v modo
vizita
Portal
Študija kaže, da imajo mesojedci večjo verjetnost, da bodo živeli do 100 let
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Bolezni shranjevanja glikogena: redke dedne motnje presnove
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako vaša pisava razkriva zdravje vaših možganov
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
Kako lahko že kratek počitek izboljša vaš dan
cekin
Portal
Poklici, ki danes prinašajo največ denarja
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Kdo so inženirji, ki prejemajo vrtoglave zneske plačil?
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Če vsak mesec prihranite 100 evrov, se zgodi to: rezultat vas lahko preseneti
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
Grški otok Makri na dražbi za ceno stanovanja: Priložnost ali past?
moskisvet
Portal
Konec ljubezni za Sanjskega moškega: pevka potrdila razhod
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
10 preverjenih načinov, kako takoj zmanjšati porabo goriva in prihraniti denar
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Še ena zvezdnica na OnlyFansu
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
Ni bila več samo kava: trenutek, ko sta izgubila nadzor
dominvrt
Portal
Zakaj nekateri projekti uspejo, drugi pa ne: ključ je v organizaciji
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Skrivnost bogatega pridelka kumar: islandski sistem dvignjenih gred
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Preprosta navada, ki lahko močno izboljša počutje vaše mucke
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
Delovna akcija: Svež začetek za društvo Križemrok
okusno
Portal
To so testenine, ki jih vsi pripravljajo, ko nimajo ideje za kosilo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Zdravi zajtrki, ki se jim raje izogibajte, če želite shujšati
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
voyo
Portal
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kotlina
Kotlina
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725