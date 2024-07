Arnol: Naporno je, tekme si sledijo, a je lepo 'bivati' v Evropi

Nogometaši Brava so z zmago začeli v prvem krogu kvalifikacij za Konferenčno ligo. Potem ko so v Ljubljani sprva proti Connah's Quay Nomads izgubili z 0:1, so nato v Walesu slavili z 2:0 in si priigrali napredovanje. Njihov naslednji tekmec je bosanski Zrinjski iz Mostarja, ki v prvem krogu še ni nastopil, na prvi tekmi v BiH pa je moral po golu Matica Ivanška priznati premoč slovenskemu tekmecu (1:0). Povratna tekma bo v četrtek v Spodnji Šiški.