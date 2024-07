Arnol: Težko se je izogniti občutku, da smo tekmecu 'podarili' zmago

"Začeli smo zelo dobro, povezano in odločno proti vratom tekmeca. Ustvarili smo si lepo število priložnosti, iz katerih bi morali iztržiti več. In v nogometu je običajno tako, da če ne izkoristiš svojih priložnosti, si prej ali slej kaznovan. Videlo se je, da smo prvič v tej vlogi, to je prva evropska tekma za našo mlado ekipo in jasno je, da nam primanjkuje tovrstnih izkušenj," je po porazu z 0:1 proti malo znanemu Connah's Quayu uvodoma dejal strateg Brava Aleš Arnol .

Kot je ta večkrat poudaril, je bilo uvodnih 35 minut tekme povsem spodobnih, nato pa so se začele kopičiti napake. "Ko smo gradili skozi posest in dobro izkoriščali medprostor, je bila naša igra tekoča in gledljiva, ampak bolj ko se je tekma prevešala v drugi del, bolj smo se po nepotrebnem zapirali in s tem nasprotniku omogočili, da je postal nevarnejši za naša vrata. Verjamem, da smo se iz te tekme marsikaj naučili in da bomo na povratni tekmi videti bolje," je še dodal Arnol.