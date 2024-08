Arnol: Smo žalostni, nikakor pa razočarani

Nogometaši Brava so po porazu proti Zrinjskemu (1:3) izpadli iz kvalifikacij za Konferenčno ligo, to pa je bila tudi zadnja predstava Ljubljančanov na stadionu v Šiški, ki ga čaka prenova. Trener Brava Aleš Arnol kljub izpadu poudarja, da so njegovi varovanci dosegli zgodovinski uspeh za klub.

OGLAS

"Smo žalostni, nikakor pa razočarani. Vreme nam ni pomagalo, razmočeno igrišče ni dovoljevalo igre. Prednost je imela ekipa, ki je bila uspešnejša v duelih. Oni imajo ogromno visokih, močnih in izkušenih igralcev, ki so brez teka z dobrim postavljanjem pobirali te visoke žoge. To mislim, da je bila voda na njihov mlin. Želel bi si, da bi vremenske razmere omogočale normalno igro," je zahtevne vremenske pogoje za igro izpostavil Aleš Arnol.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik



Razmočeno igrišče v Šiški icon-picture-layer-2 1 / 3

O tem pričata tudi drugi in tretji zadetek gostov, ki so ju dosegli iz prekinitev. A bolj kot to trener Brava obžaluje dve zapravljeni priložnosti rezervista Mateja Poplatnika. "Matej, ki se je vrnil po poškodbi, je v igri po vstopu naredil razliko. Za tisti strel, ki je za malo zgrešil okvir vrat, in tistega, ki je bil iz neposredne bližine, mi je res žal. Tekma je bila izenačena, ključnega pomena je bilo, da so izkoristili neke vrste polpriložnost, mi pa dveh čistih na koncu nismo," je dejal trener Brava.

Aleš Arnol FOTO: Luka Kotnik icon-expand

39-letni strateg kljub vsemu ni izrazil nezadovoljstva. Zaveda se, da je s svojimi varovanci spisal nov list v zgodovini kluba iz Šiške, ki pred tem še nikoli ni sodeloval v evropskih kvalifikacijah. "Naredili smo veliko stvar. Bili smo izredno blizu tretjega kroga, kar marsikdo ni pričakoval. Pogosto ne znamo racionalno oceniti določenih dosežkov, zato bi fantom rad čestital. Za nas je to kljub vsemu velik dosežek, prisotne pa je seveda tudi malce žalosti, saj smo bili res blizu," pravi Arnol. Zadnji ples na stadionu v Šiški, ki ga čaka prenova Stadion ŽAK v Šiški čaka na temeljito prenovo. Šiškarji se tako za nekaj časa, kar se tekmovalnih tekem tiče, poslavljajo, tekme pa bodo začasno igrali v Stožicah.

Bravo - Zrinjski FOTO: Luka Kotnik icon-expand