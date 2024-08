Brighton z igralcem več odvzel točki Arsenalu

Domači so imeli obilo pripomb na odločitev sodnika, ki je v 49. minuti izključil reprezentanta Declana Ricea. Ta naj bi po sodniškem žvižgu zaradi njegovega prekrška narahlo odbil žogo, za kar je prejel drugi rumeni karton. Igralci, trener Mikel Arteta in navijači so bili prepričani, da tega ni storil namerno, zato so protestirali, a brez uspeha. Rice je moral prvič v elitni ligi igro zapustiti predčasno.