Da se odsotnost ta čas z naskokom najboljšega posameznika moštva Cola Palmerja ne bo poznala, je pred londonskim derbijem z Arsenalom zagotavljal Mauricio Pochettino. In se – ne prvič letos – krepko uštel. Njegovi varovanci so na Emiratesu delovali povsem nebogljeno in doživeli najhujši poraz v vsej zgodovini obračunov s topničarji (0:5), po katerem je vse bolj jasno, da Pochettino ne bo več dolgo trener na Stamford Bridgeu.

Slavje Arsenala po golu Trossarda icon-picture-layer-2 1 / 12

Leandro Trossard je že v četrti minuti poskrbel za zgodnje vodstvo Arsenala, pri izidu 1:0 pa je ostalo vse do konca prvega polčasa. Med odmorom je Mauricio Pochettino, kot je kasneje razkril na novinarski konferenci, varovancem dejal, da si še enega tako bledega uvoda v polčas enostavno ne smejo privoščiti. A so si ga, in to še hujšega. V 57. minuti je semafor na Emiratesu kazal že 3:0, ko sta zadela Ben White in Kai Havertz. Ista nogometaša sta med 65. in 70. minuto poskrbela, da je v mreži modrih odjeknila petarda. "Ko smo dobri, smo sposobni vsega. Ko smo slabi, smo zares slabi," je razočarani Pochettino zaključil po tekmi.

Poteza navijačev, ki pove vse o stanju duha na Stamford Bridgeu Kaj vse gre trenutno narobe pri Chelseaju, bi lahko naštevali v nedogled. V 34 krogih so prejeli že 57 zadetkov, kar je največ v njihovi zgodovini nastopanja v Premier League. Številke pa ne povedo vsega. Morda celo bolj zgovorna je bila telesna mimika nogometašev z milijonskimi pogodbami, ki so celoten drugi polčas delovali, kot da sami sebi ne verjamejo, da lahko pridejo do rezultata. Piko na i so postavili njihovi v usodo vdani navijači, ki so v zaključku pri izidu 5:0 podaje gostov pospremili s pomenljivimi vzkliki "ole".

Cole Palmer – edina svetla točka porazne Chelseajeve sezone. FOTO: AP icon-expand

Pochettino ni imel prav, odsotnost Palmerja se je še kako poznala Bistveno krajši bi bili, če bi naštevali svetle točke letošnje Chelseajeve sezone. Verjetno edina je Cole Palmer, ki je po prestopu iz Manchester Cityja utišal kritike in upravičil status enega največjih angleških upov. V tej sezoni je v vseh tekmovanjih sodeloval pri že 38 zadetkih (25 golov, 13 asistenc), tokrat pa ga ni bilo zaradi bolezni. "Ne moremo reči, da je on razlog za naš poraz. Vsekakor je pomemben nogometaš, ki povezuje celotno moštvo, ampak mislim, da gre razloge za poraz iskati drugje," je bil realen Pochettino.

Mauricio Pochettino ima pogodbo s Chelseajem sklenjeno do konca naslednje sezone. Veliko vprašanje je, ali jo bo oddelal do konca. FOTO: AP icon-expand