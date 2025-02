Arsenal razbil Manchester City, Crystal Palace poglobil krizo Uniteda

Manchester City je v zadnjem obdobju vendarle ujel nekoliko boljšo tekmo, sredi tedna se je proti Club Bruggeu skozi šivankino uho prebil do izločilnih bojev Lige prvakov, kjer ga v play-offu za osmino finala čaka derbi z madridskim Realom. Ligaški derbi z Arsenalom pa bi lahko bil pokazatelj, da je četa Pepa Guardiole res dobila prepotreben veter v svoja jadra. A izkazalo se je, da je evropski zagon do ligaškega vikenda izgubil svojo sapo.

Le minuta je minila med izenačujočim golom Haalanda in strelom Parteyja za 2:1.

Se pa je to zgodilo v deseti minuti nadaljevanja, ko je Erling Haaland izkoristil predložek Savinha, preskočil čuvaja Gabriela Magalhaesa in z glavo rutinirano poskrbel za izenačenje. Odgovor Arsenala pa je bil ekspresen. Že naslednjo minuto je Thomas Partey po odvzeti žogi z zvrhano mero sreče premagal Stefana Ortego, saj se je žoga po njegovem strelu odbila od Johna Stonesa.

Po dobri uri igre je Emirates znova eksplodiral, ko je sijajno zaključil doma vzgojeni najstnik Myles Lewis-Skelly, ki je odigral eno najboljših tekem v svoji sicer zelo kratki karieri. Takrat je bila usoda srečanje bolj kot ne zapečatena, kar se je poznalo tudi na telesni govorici gostov, ki so se vidno vdali v usodo. To so topničarji izkoristili še dvakrat. V 76. minuti se je za zapravljeno priložnost v prvem polčasu odkupi Havertz, v zadnji akciji sodniškega dodatka pa je z roba kazenskega prostora natančno meril še rezervist Ethan Nwaneri.