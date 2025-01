Arsenal ni izkoristil ure z igralcem več, Tottenham komaj preprečil blamažo

Tottenham šele v podaljšku preprečil blamažo

Spursi so po zmagi nad Liverpoolom v ligaškem pokalu tokrat gostovali pri petoligašu Tamworthu in se napredovanja veselili šele po dodatnih 30 minutah igre. V rednem delu zadetkov nismo videli, v podaljšku pa so Spursi – tudi zavoljo neprimerno širše klopi – le prišli do zmage, ki so jo potrdili s kar tremi zadetki. Prvi gol so si domači zabili sami, nato pa sta v polno merila rezervist Dejan Kuluševski in Brennan Johnson.

Od premierligašev so bili v nedeljo na delu še Crystal Palace, ki je z 1:0 ugnal Stockport County, Ipswich je zanesljivo opravil z Bristol Rovers (3:0), Newcastle United ni dopustil presenečenja Bromleyju (3:0), zelo zanesljiv pa je bil proti Swanseaju tudi Southampton (3:0).