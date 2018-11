Knapi dvakrat vodili v Novi Gorici, na koncu pa remi

Nogometaši Rudarja so v Novo Gorico prišli trdno odločeni, da se Goričanom oddolžijo za poraz v prvem delu v Velenju. Optimizem so jim vlivale zadnje predstave, sami so dvignili formo, njihovi tekmeci pa na zadnjih tekmah, vključno s pokalnima proti Muri, niso bili prepričljivi. Velenjčani so bili statistično boljši tudi v Novi Gorici, imeli so več žogo v nogah, bili so bližje zmagi, a jim je poln izkupiček preprečila nerodnost Davida Kašnika , ki je v 77. minuti v kazenskem prostoru pohodil Semirja Smajlagića , najstrožjo kazen pa je natančno izvedel Bede Amarachi Osuji . Velenjčani so se pritoževali, da je bila enajstmetrovka prestrogo dosojena, pole tega pa naj bi bil domači napadalec v času prekrška tudi v nedovoljenem položaju. Rudar je od samega začetka kazal veliko željo po napadih, ki so bili na obeh straneh na začetku jalovi, že prva priložnost na tekmi pa je pomenila spremembo izida. Velenjčani so povedli v 22. minuti, ko je izbita žoga prišla do Milana Tučića , ta pa je z natančnim strelom z roba kazenskega prostora mojstrsko premagal Gregorja Sorčana .

A veselje gostov ni trajalo dolgo. Že pet minut pozneje so pozabili na Smajlagića, ki jo po protinapadu sam stekel proti golu in z natančnim strelom izenačil. Domači nogometaši bi do konca polčasa lahko dosegli še kakšen gol. Osuji se je v 39. minuti prav tako sam znašel pred vratarjem Markom Pridigarjem, ga tudi že premagal, a mu je praktično črte eden od gostujočih branilcev žogo odbil prek prečke. Lepo priložnost je imel tudi Smajlagić, nekoliko manjšo pa še Andrej Kotnik, ki je iz težkega položaja z glavo streljal čez gol. Tudi v drugem delu so imeli prvo priložnost gosti, Dominik Radić je protinapad zaključil s strelom mimo gola. Isti igralec je v 59. minuti v kazenskem prostoru storil vse, kar je bilo treba, vendar bil za las netočen, žoga je po njegovem poskusu zadela desno vratnico vratarja Sorčana. V 64. minuti pa so rudarji zasluženo povedli. Po kotu, ki ga je izvajal Damjan Trifković, je z glavo streljal Tučić, žoga je na poti do gola zadela Mattea Tomička in končala v mreži.

Videti je bilo, da bodo točke odšle v Velenje, saj domači niso bili nevarni. A so imeli srečo, iz popolnoma nenevarne akcije so prišli do najstrožje kazni in izenačenja. Do konca sta imeli obe ekipi še po eno priložnost v sodnikovem podaljšku, Bolha je z glavo streljal mimo gola, prave nevarnosti za gol Pridigarja pa ni pomenil strel Matije Kavčiča.



Izid:

Gorica - Rudar Velenje 2:2 (1:1)

Smajlagić 27., Osuji 78., 11-m; Tučić 22., 64.