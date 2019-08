Arsenal z nekaj težavami do uvodne domače zmage

Za topničarji sta od številnih novincev v prvi postavi tekmo proti Burnleyjuzačela Brazilec David Luiz, ki je v finišu prestopnega roka prišel iz mestnega tekmeca Chelseaja in Španec Dani Ceballos, ki je kot posojeni nogometaš prišel iz madridskega Real, Londončani so od prve minute pritisnili na gostujoča vrta in gol je visel v zraku. Gostitelji so povedli po dobrih desetih minutah igre, ko je bil iz bližine spreten Alexandre Lacazette. Francoz se je znašel na tleh, a kljub temu spretno zadel med nogama gostujočega vratarja (1:0). Tudi po uvodnem zadetku je bil Arsenalše naprej gospodar travnika, gostje pa so bili nekajkrat nevarni posebej iz prekinitev. Čeprav je Arsenal ves čas diktiral tempo igre pa si topničarji v preostanku prvega dela niso ustvarili posebej izrazitih priložnosti. So jih pa na spanju ujeli gosti, ki so izkoristili padec koncentracije domače obrambe in napadalec Burnleyja Ashley Barnes je iz bližine dosegel že tretji gol v tej sezoni (1:1). ZaArsenal je v nadaljevanju uradno debitiral tudi 24-letni reprezentant Slonokoščene obale Nicolas Pepe, ki je med topničarje prišel v tem prestopnem roku iz Lilla. Domače navijače je razveselil kdo drug kot Pierre-Emerick Aubameyang, ki je nekaj časa vlekel žogo, nato pa natančno sprožil z desnico z roba kazenskega prostora. Minimalna prednost gostiteljem seveda ni prinašale pretirane mirnosti, topničarji so posledično iskali še en zadetek za zaključek tekme, a so bili v obrambi nekajkrat na preizkušnji, svoje obetavne situacije pred londonskimi vrati je imel namreč tudi Burnley. Kljub živahni igri pred obema goloma pa se izid ni več spreminjal in Arsenal je le prišel do vseh treh točk.



Izid, 2. krog:

Arsenal - Burnley 2:1 (1:1)

Lacazette 12., Aubameyang 64.; Barnes 45.