Arsenalovi trije goli v devetih minutah in prva zmaga za Ljungberga

Arsenal ni zmagal (v vseh tekmovanjih) vse od konca oktobra, točno deset tekem. Prvi polčas ni ponudil veliko zadovoljstva navijačem Arsenala, saj so gostitelji povedli v 38. minuti (glavni sodnik je gol preveril s pomočjo tehnologije VAR). Gol je po strelu z glavo dosegel Angelo Ogbonna , to je bil edini gol v prvem polčasu.

V nadaljevanju tekme pa popoln preobrat. Arsenal je zabil tri zaporedne gole le v devetih minutah in dosegel pomembno zmago za samozavest moštva in dvig na lestvici. Arsenal je po 16. krogih PL na 9.mestu z 22 točkami, do petega mesta jih ločita le dve točki. V 60. minuti je 18-letni Gabriel Martinelli začel serijo in izenačil izid, v 66. je Nicolas Pepe "pospravil" žogo v mrežo za prvo vodstvo Arsenala na tekmi, v 69. pa je Pierre-Emerick Aubameyang z natančnim strelom postavil končni izid tekme.

Izid:

West Ham United - Arsenal 1:3 (1:0)

