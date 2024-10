'Arsenal bi moral iskati tretji zadetek, Arteta postaja drugi Mourinho'

Topničarji so imeli vse v svojih rokah, Bukayo Saka in Mikel Merino sta poskrbela za vodstvo Arsenala najprej pri izidu 1:0 in nato po izenačujočem zadetku Virgila Van Dijka še za 2:1, nato pa je Mohamed Salah v zaključku tekme meril v polno za delitev točk, ki ni osrečila nikogar.

Ugledni strokovni komentatorji na Otoku poudarjajo, da zapravljeno priložnost za osvojitev polnega izkupička lahko bolj obžalujejo v taboru trenutno tretjeuvrščenega moštva, ki po devetih odigranih krogih za vodilnim Manchester Cityjem zaostaja za pet točk (23:18). "Mikel Arteta (trener Arsenala, op. p.) bi po golu Merina moral ukazati svojim nogometašem, naj skušajo doseči še tretji zadetek, s katerim bi najverjetneje dobili derbi in se točkovno znova približali vodilnim meščanom. Tako pa so negodnemu tekmecu dopustili, da se v zaključku obračuna vrne v igro celo za zmago. Vse bolj se zdi, da sicer odlični Španec na klopi topničarjev še ni razvil tako potrebnega "ubijalskega" instinkta, kako velike tekme pripeljati do srečnega konca," je v studiu Sky Sportsa med drugim dejal legendarni Roy Keane.