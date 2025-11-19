Svetli način
Nogomet

Arsenal bo prekinil sodelovanje z Ruando zaradi vojaškega vmešavanja v Kongu

London, 19. 11. 2025 15.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
S.V. , STA
Arsenal, vodilno moštvo elitne angleške Premier lige, bo po letošnji sezoni prekinil sodelovanje s turistično skupnostjo Ruande, ki je trajalo kar osem let. Razlog je vojaško vmešavanje Ruande v sosednjem Kongu.

Visit Rwanda na dresu Arsenala
Visit Rwanda na dresu Arsenala FOTO: Profimedia

Nogometaši Arsenala so kar osem let na svojih dresih nosili slogan Visit Rwanda, letos pa so se za protest odločili navijači. Ruanda naj bi bila namreč neposredno vpletena v vojaške spopade v Kongu.

Oblasti v sosednji državi trdijo, da Ruanda oborožuje skupino M23, ki že obvladuje del države, ki meji z Ruando. Zaradi spopadov je bilo v Kongu ubitih več tisoč ljudi, v državi pa vlada humanitarna kriza.

"Arsenal in Odbor za razvoj Ruande sta se sporazumno dogovorila za prekinitev sodelovanja. S tem se končuje osemletno obdobje našega sodelovanja z Visit Rwanda," so potrdili tudi v Ruandi.

Visit Rwanda pa ima še naprej podpisano sodelovanje s Paris Saint-Germainom, Bayernom iz Münchna in Atleticom iz Madrida.

