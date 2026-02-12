Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Arsenal se je opekel na gostovanju pri neugodnem Brentfordu

London, 12. 02. 2026 23.09 pred 3 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
S.V. STA
Arsenal

26. krog angleškega prvenstva se je končal s tekmo med Brentfordom in vodilnim Arsenalom. Moštvi sta se razšli brez zmagovalca (1:1), tako da imajo Londončani le še štiri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Manchester Cityjem.

Arsenal je povedel po uri igre preko Nonija Maduekeja, domači pa so izenačili in postavili izid tekme 1:1 deset minut kasneje, ko je zadel Keane Lewis-Potter.

V krogu, ki je bil na sporedu od torka do četrtka, sta od ekip z vrha lestvice slavila le Manchester City, ki je v sredo premagal Fulham s 3:0, ter Aston Villa, ki je z 1:0 strla odpor Brightona.

Preberi še Manchester City po zanesljivi zmagi znova diha za vrat Arsenalu

Aston Villa ima sedem točk manj od Arsenala, preostale ekipe pa imajo že dvomestni zaostanek. Manchester United, ki je z golom Benjamina Šeška iztržil remi pri West Hamu, ima 12 točk manj od Londončanov, še eno več zaostaja Chelsea, ki je bil le polovično uspešen proti Leedsu Jake Bijola (2:2), še dodatno točko zaostanka pa ima Liverpool na šestem mestu.

Preberi še Šeško v 96. minuti z izjemnim golom rdečim vragom priboril točko
Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izidi, Premier liga, 26. krog:

Brentford - Arsenal 1:1 (0:0)
Lewis-Potter 71.; Madueke 61.

Manchester City - Fulham 3:0 (3:0)
Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.

Crystal Palace - Burnley 2:3 (2:3)
Strand Larsen 17., 33.; Mejbri 40., Anthony 44., Lerma 45+2.

Aston Villa - Brighton 1:0 (0:0)
Hinshelwood 86./ag.

Forest - Wolves 0:0

Sunderland - Liverpool 0:1 (0:0)
van Dijk 61.

Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)
Pedro 24., Palmer 58/11m.; Nmecha 67./11m., Okafor 73.

Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)
Ndiaye 42./11m.; Rayan 61., Adli 64.

Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)
Gray 64.; Thiaw 45+5., Ramsey 68.

West Ham - Manchester United 1:1 (0:0)
Souček 50.; Šeško 90+6.

nogomet premier liga arsenal

Atleti na prvi tekmi povsem razbili Barcelono

Cesar: Dobili smo močno skupino, a cilj je, da obstanemo

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
14. 02. 2026 15.47
Arsenal , ...ZDRŽATI BO POTREBNO , 4 točke razlike do Citya ni veliko , pred lačnim Šampionom Cityem .... ne bo dovolj 4 točke , ob takih kiksih z Brentfordom .....IZREDNO TEŽKO JE DRŽATI PREDNOST PRED TAKO MOČNO EKIPO KOT JE CITY , loviti je lažje , tudi psihično , PA VENDAR SREČNO ARSENAL ... ŽELIM JIM NASLOV PRVAKA.
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Razlog, da se veliko staršev znajde pred tem vprašanjem
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Slaba koncentracija pri otrocih: kaj ima večji vpliv – igre ali družbena omrežja?
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
Prvo leto z dojenčkom: 10 nepozabnih trenutkov
zadovoljna
Portal
V čipkasti obleki pokazala skoraj vse
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Dnevni horoskop: Raki gledajo v preteklost, strelce čaka lahkoten dan
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Balerinke, ki jih bomo nosile letošnjo pomlad
Nuša bo poskrbela za popoln preobrat
Nuša bo poskrbela za popoln preobrat
vizita
Portal
S staranjem telo pošilja tihe signale: ali jih prepoznate pravočasno?
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Najbolj naporno življenjsko obdobje in zakaj prinaša tudi dobre novice
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Surova korenčkova solata kot 'hormonski reset'?
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
Kako dobro slišite, je lahko bolj povezano z vašim spolom kot z vašo starostjo
cekin
Portal
Sindikati za, delodajalci proti: bo plača od junija 2026 obvezna že v oglasu?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Kdaj je pravi čas, da pari združijo finance?
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Nemci v šoku zaradi cene priljubljenega čokoladnega zajca
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
Uspešna preselitev: Štirikrat višja plača in lastna hiša v tujini
moskisvet
Portal
Ognjeni konj 2026: redka energija, ki se zgodi enkrat na 60 let
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Hitchcockova muza in njeno življenje danes
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
Previdno: To so najpogostejše prevare prodajalcev rabljenih vozil
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
5 živil, ki jih ne smete jesti pred vadbo
dominvrt
Portal
Mark Zuckerberg širi svoj nepremičninski imperij
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
Kendall Jenner je to dolgo pozabljeno barvo zofe spet naredila modno
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
6 hitrih trikov za bleščeča okna brez lis in kemikalij
Izvor živali v kitajskem horoskopu
Izvor živali v kitajskem horoskopu
okusno
Portal
Po sladkem vikendu: 5 lahkih kosil za nov začetek tedna
Hitra sladica za zimske počitnice
Hitra sladica za zimske počitnice
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
Kaj kuhati med počitnicami? 7 idej za okusne obroke
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
10 preprostih načinov, kako zdravo jesti vsak dan
voyo
Portal
Ježek Sonic
Kmetija
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1534