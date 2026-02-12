Arsenal se je opekel na gostovanju pri neugodnem Brentfordu

Arsenal je povedel po uri igre preko Nonija Maduekeja, domači pa so izenačili in postavili izid tekme 1:1 deset minut kasneje, ko je zadel Keane Lewis-Potter.
V krogu, ki je bil na sporedu od torka do četrtka, sta od ekip z vrha lestvice slavila le Manchester City, ki je v sredo premagal Fulham s 3:0, ter Aston Villa, ki je z 1:0 strla odpor Brightona.
Aston Villa ima sedem točk manj od Arsenala, preostale ekipe pa imajo že dvomestni zaostanek. Manchester United, ki je z golom Benjamina Šeška iztržil remi pri West Hamu, ima 12 točk manj od Londončanov, še eno več zaostaja Chelsea, ki je bil le polovično uspešen proti Leedsu Jake Bijola (2:2), še dodatno točko zaostanka pa ima Liverpool na šestem mestu.
Izidi, Premier liga, 26. krog:
Brentford - Arsenal 1:1 (0:0)
Lewis-Potter 71.; Madueke 61.
Manchester City - Fulham 3:0 (3:0)
Semenyo 24., O'Reilly 30., Haaland 39.
Crystal Palace - Burnley 2:3 (2:3)
Strand Larsen 17., 33.; Mejbri 40., Anthony 44., Lerma 45+2.
Aston Villa - Brighton 1:0 (0:0)
Hinshelwood 86./ag.
Forest - Wolves 0:0
Sunderland - Liverpool 0:1 (0:0)
van Dijk 61.
Chelsea - Leeds 2:2 (1:0)
Pedro 24., Palmer 58/11m.; Nmecha 67./11m., Okafor 73.
Everton - Bournemouth 1:2 (1:0)
Ndiaye 42./11m.; Rayan 61., Adli 64.
Tottenham - Newcastle 1:2 (0:1)
Gray 64.; Thiaw 45+5., Ramsey 68.
West Ham - Manchester United 1:1 (0:0)
Souček 50.; Šeško 90+6.
