Tekma, ki si ne zasluži oznake nogometna

Prva konkretnejša priložnost na tekmi v hladnem in deževnem londonskem večeru je po precej zadržanem uvodu pripadla Arsenalu. Piero Hincapie je z levico nevarno sprožil z desne strani, s parado pa se je izkazal Robert Sanchez . To pa je bilo več ali manj tudi vse, kar se je zgodilo v teh težko gledljivih 45 minutah.

O tem, kako nezanimiv je bil prvi polčas govori podatek, da so po prve pol ure igre navijači na Emiratesu videli zgolj tri strele. Poleg poskusa ekvadorskega branilca je dva udarca sprožila še zasedba v modrem prek Liama Delapa in Trevoha Chalobaha .

Trener Chelseaja Liam Rosenior je pred tekmo poudarjal, da je cilj njegove ekipe prebroditi skozi prvi del igre, nato pa napasti zaostanek s prve tekme (2:3). O tem ni bilo ne duha ne sluha, vse do 60. minute, ko je angleški strateg v igro poslal dva nogometaša s potezo več, Cola Palmerja in Estevaa .

Estevao se je vrnil iz domače Brazilije, potem ko je bil odsoten zaradi osebnih razlogov.

Boljši obet je z nevarnim poskusom napovedal Marc Cucurella, vse skupaj pa je nadgradil Enzo Fernandez, ki pa je bil pri zaključku premalo natančen. Na drugi stani je imel z glavo lepo priložnost Gabriel Magalhaes, ki je v letošnji sezoni eden najnevarnejših igralcev Arsenala, čeprav je osrednji branilec, a je njegov strel, prav tako z glavo, blokiral Cucurella.

Chelsea je moral v zadnjih minutah zaigrati na vse ali nič, nizko postavljena Arsenalova obramba je trpela, a na koncu se je 90 minut trpljenja za gledalce izšlo po željah domačih, kljub temu, da je Chelsea v drugem polčasu sprožil 11 strelov, Arsenal pa le dva.