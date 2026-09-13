Arsenal do polnega izkupička, Chelsea in Liverpool do točke

Po prvem polčasu, v katerem je edini priložnosti zapravil napadalec Arsenala Kai Havertz, so imeli domači v 56. minuti enajstmetrovko, toda vratar David Raya je ubranil strel Enza Le Feja. Kazen za to je sledila dve minuti pozneje, ko je žoga po strelu Brazilca Bruna končala pod prečko. Arsenal je imel kljub pritisku domačih nato še nekaj priložnosti, da potrdi zmago, to pa se je zgodilo šele v šesti minuti dodatka, ko je Bukayo Saka izkoristil najstrožjo kazen, pred tem so domači prav nad njim storili prekršek v kazenskem prostoru.

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Pravo kalvarijo še vedno doživljata Tottenham in Aston Villa. Močno okrepljeni Tottenham v štirih tekmah še ni dosegel gola, tokrat je 0:0 igral doma z Evertonom, Aston Villa pa je doma z 1:2 izgubila proti Notthingham Forestu, ki mu je zmago zagotovil gol Igorja Jesusa v 88. minuti. Brez golov se je končala tudi tekma med Liverpoolom in Fulhamom, še naprej pa navdušuje Hull, ki tudi po četrti tekmi ostaja neporažen in vsaj zaenkrat ostaja na tretjem mestu. Tokrat je točko za izid 2:2 osvojil na gostovanju pri Chelseaju. Mohamed Belloumi je najprej izničil prednost gostiteljev, nato popeljal Hull v vodstvo, točko pa je domačim v 66. minuti zagotovil Joao Pedro.

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Z izidom 2:2 se je končal tudi obračun med Bournemouthom in Brentfordom. Za goste je dva gola dosegel Kevin Schade. Zelo dobro gre tudi še enemu novincu Ipswichu, ki je tokrat v gosteh s 3:2 premagal Crystal Palace. Izkoristil je številno prednost, saj je od 34. minute igral z igralcem več. Zmago je zagotovil šele v 90. minuti Zian Flemming. Angleško državno prvenstvo, 4. krog, izidi sobotnih tekem: Aston Villa - Nottingham Forest 1:2 (0:0) Bournemouth - Brentford 2:2 (1:1) Chelsea - Hull 2:2 (1:2) Crystal Palace - Ipswich 2:3 (1:2) Liverpool - Fulham 0:0 Tottenham - Everton 0:0 Sunderland - Arsenal 0:2 (0:0)