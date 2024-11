Liverpool melje naprej, Arsenal in City poražena

Sobotno dogajanje 10. kroga angleškega prvenstva sta otvorila Newcastle in Arsenal. Londončani že tretjo tekmo zapovrstjo niso okusili slasti zmage, tokrat so bili nasprotniki boljši z 1:0. Zadetek je dosegel Alexander Isak že v 12. minuti tekme. Na vrhu razpredelnice je sedaj Liverpool, ki je doma odpravil Brighton. Čeprav so gostje zadeli prvi, Ferdi Kadioglu je bil uspešen v 14. minuti, so domači napravili hiter preobrat. Cody Gakpo je meril natančno v 69. minuti, Mohamed Salah pa v 72.