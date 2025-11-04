Arsenal do prepričljive zmage v Pragi, Napoli le remiziral

Za topničarje je prvi zadetek v češki prestolnici z 11-metrovke dosegel Bukayo Saka (32,), v drugi polovici tekme pa je dvakrat zadel še Španec Mikel Merino (46. in 68.).
Na drugi doslej odigrani tekmi med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta ni bilo golov.
Nocoj ob 21. uri se bodo začele še tekme Atletico Madrid - Union St. Gilloise, Liverpool - Real Madrid, Bodö/Glimt - Monaco, Juventus - Sporting, Olympiakos - PSV, Tottenham - Köbenhavn in PSG - Bayern München.
Obračun med Liverpoolom in Real Madridom prenašamo na Kanalu A in VOYO.
Sredini pari 4. kroga so Karabah Agdam - Chelsea, Pafos - Villarreal, Ajax - Galatasaray, Brugge - Barcelona, Inter Milano - Qairat Almaty, Newcastle - Athletic Bilbao, Marseille - Atalanta, Benfica - Bayer Leverkusen in Manchester City - Borussia Dortmund.
V sredo si boste lahko na Kanalu A in VOYO pogledali obračun med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund.
