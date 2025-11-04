Svetli način
Nogomet

Arsenal do prepričljive zmage v Pragi, Napoli le remiziral

Ljubljana, 04. 11. 2025 20.53 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , Ž.Ž.
Nogometaši Arsenala še naprej meljejo svoje tekmece v ligi prvakov. Vodilna zasedba angleškega prvenstva je v četrtem krogu najbolj imenitnega klubskega tekmovanja na stari celini v Pragi premagala Slavio s 3:0. Na uvodnih treh tekmah je londonska ekipa ugnala španski ekipi Athletic Bilbao in Atletico Madrid ter grški Olympiacos.

Mikel Merino je bil dvakrat natančen v Pragi.
Mikel Merino je bil dvakrat natančen v Pragi. FOTO: Profimedia

Za topničarje je prvi zadetek v češki prestolnici z 11-metrovke dosegel Bukayo Saka (32,), v drugi polovici tekme pa je dvakrat zadel še Španec Mikel Merino (46. in 68.). 

Na drugi doslej odigrani tekmi med Napolijem in Eintrachtom iz Frankfurta ni bilo golov.

Nocoj ob 21. uri se bodo začele še tekme Atletico Madrid - Union St. Gilloise, Liverpool - Real Madrid, Bodö/Glimt - Monaco, Juventus - Sporting, Olympiakos - PSV, Tottenham - Köbenhavn in PSG - Bayern München.

Obračun med Liverpoolom in Real Madridom prenašamo na Kanalu A in VOYO.

Sredini pari 4. kroga so Karabah Agdam - Chelsea, Pafos - Villarreal, Ajax - Galatasaray, Brugge - Barcelona, Inter Milano - Qairat Almaty, Newcastle - Athletic Bilbao, Marseille - Atalanta, Benfica - Bayer Leverkusen in Manchester City - Borussia Dortmund.

V sredo si boste lahko na Kanalu A in VOYO pogledali obračun med Manchester Cityjem in Borussio Dortmund.

Naslednji članek

Messi boljši kot Ronaldo? Portugalski zvezdnik se ne strinja

