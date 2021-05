Hat-trick Kana ob visoki zmagi Tottenhama, Arsenal do treh točk na St. James Parku

Nogometaši Tottenhama so v 34. krogu angleške Premier League gostili Sheffield United in ob odlični igri izjemno razpoloženega Harryja Kana prišli do visoke zmage s 4:0. Omenjeni angleški reprezentančni napadalec je po treh letih znova dosegel klasični hat-trick, piko na i pa je v 77. minuti postavil Son. Uspešen je bil tudi drugi londonski velikan Arsenal, ki je na gostovanju pri Newcastlu iztržil rutinirano zmago z 2:0.

Že popoldan je Arsenal ob odlični igri celotnega moštva prišel do zaslužene zmage v gosteh proti Newcastlu, bilo je 2:0 za 'topničarje'. Mrežo domačih je že v 5. minuti načel Mohamed Elneny, v drugem polčasu pa je nove tri točke za londonskega velikana z zadetkom v 66. minuti potrdil Pierre-Emerick Aubameyang. V večernem obračunu pa je Tottenham še lažje opravil z že zdavnaj odpisanim Sheffield Unitedom. Ob visoki zmagi moštva s severnega dela britanske prestolnice je blestel angleški reprezentančni napadalec Harry Kane, ki je dosegel klasični hat-trick. Vse skupaj se je začelo z uvodnim zadetkom v 36. minuti, kar je bil edini zadetek v prvem delu igre. V nadaljevanju pa so domači še bolj pritisnili proti gostujočim vratom in tako še trikrat premagali nemočnega čuvaja mreže Sheffielda. icon-expand Pierre-Emerick Aubameyang je prispeval zadetek ob zmagi londonskega Arsenala na gostovanju pri Newcastlu. FOTO: AP V 61. minuti je Kane povišal na 2:0, le osem minut pozneje pa je na glavnem semaforju pisalo že 3:0. Piko na i odlični igri je s četrtim zadetkom postavil Hyeung-Min Son v 77. minuti. Tottenham je s to zmago začasno skočil na 5. mesto prvenstvene razpredelnice, medtem ko njegov mestni tekmec Arsenal ostaja na devetem. Angleško državno prvenstvo, 34. krog, izidi:

Newcastle - Arsenal 0:2 (0:1)

Elneny 5., Aubameyang 66.



Tottenham - Sheffield United 4:0 (1:0)

Kane 36., 61, 69., Son 77. Manchester United - Liverpool (preloženo zaradi izgredov navijačev) icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke