Arsenal in Arteta z roko v roki do leta 2025

Podaljšanje pogodbe za mladega baskovskega trenerja Mikela Arteto, ki je vodenje prve ekipe prevzel 20. decembra 2019, ni presenečenje. Nekdanji pomočnik Pepa Guardiole pri Manchester Cityju se je po sicer dokaj medlem začetku delovanja pri topničarjih v nadaljevanju odlično znašel in zdi se, da bo topničarje po dolgih sušnih letih le uspel popeljati v Ligo prvakov. Nazadnje je v tem prestižnem klubskem tekmovanju, v katerem lahko v tej sezoni uživate s prenosi na Kanalu A, VOYO in POP TV, sodeloval v sezoni 2016/2017.

"Navdušen sem, hvaležen in zares, zares srečen," je ob podpisu dejal Arteta, ki je pogodbo podaljšal za dve leti, in se zahvalil vodstvu kluba za zaupanje. "Klub si želimo popeljati na naslednjo raven in tekmovati z zares vrhunskimi ekipami. In če si tega želimo, moramo igrati v Ligi prvakov. Moramo biti sposobni razvijati ekipo, izboljšati naše igralce in vse oddelke, se še bolje povezati z našimi navijači in izboljšati ozračje na stadionu Emirates. Prav tako moramo privabiti najboljše talente in najboljše možne ljudi za ta klub, da nam bo to uspelo," je ob podpisu še izpostavil Arteta.

Podaljšanje je za Arteto prišlo morda celo v kar ključnem delu sezone za topničarje. Ti bodo morali pokazati, iz kakšnega testa so. Trenutno držijo četrto mesto, ki še vodi v Ligo prvakov, a čaka jih hud spopad z mestnimi tekmeci, nogometaši Tottenhama.