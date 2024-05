Vrhunci Premier lige: Arsenal in Manchester City še naprej bijeta tesen boj za naslov prvaka

Angleška Premier liga še zdaleč ni odločena, saj sta Arsenal in Manchester City nezmotljiva. V 36. krogu sta kluba, ki se borita za naslov prvaka odpravila Bournemouth in Wolverhampton, ki sta padla s 3:0 in 5:1. Udobno zmago so si priborili tudi nogometaši Liverpola, ki so s 4:2 premagali Tottenham in Chelsea, ki so se s 5:0 znesli nad West Ham Unitedom. Na zadnji tekmi kroga pa je visok poraz doživel Manchester United, ki je s 4:0 klonil proti Crystal Palacu.